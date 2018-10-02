Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Enflasyon fırtınası kasırgaya dönecek' /02 Ekim 2018 15:24

'Enflasyon fırtınası kasırgaya dönecek'

Reuters ve Bloomberg HT anketlerine göre, eylül TÜFE enflasyonu yüzde 3’ün üstünde aylık artış gösterebilir. Yani Türkiye uzun yıllardan sonra yüzde 20 enflasyonla tanışacak.

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TÜFE’de ise eylülde yüzde 3.6 artış bekleniyor, yıl sonu beklentisi yüzde 21.8’e yükseldi. Para Analiz’in haberinde, “Enflasyon fırtınası kasırgaya dönecek” yorumu yapılıyor.

Aylık artışın yüzde 3.6 seviyesinde gerçekleşmesi halinde yıllık enflasyonun eylülde yüzde 21.3 civarına yükseleceği hesaplanıyor. Ağustosta yıllık enflasyon yüzde 17.9 seviyesindeydi.

Reuters’ın 15 kurumun katılımıyla yaptığı ankette, aylık TÜFE değişim beklentileri yüzde 2.66-4, yıl sonu tahminleri ise yüzde 20-23 bandında bulunuyor.

İş Portföy Başekonomisti Nilüfer Sezgin, gıda enflasyonunun özellikle işlenmiş gıda kaynaklı olarak yüksek gerçekleşeceğini ağustos ayında yapılan akaryakıt ÖTV artışı ile elektrik ve doğal gaza yapılan zamlarla birlikte enerji grubunda yüksek oranlı bir artış olacağını söylüyor.

Otomobil fiyatlarının eylülde de kur artışının etkisiyle yüksek bir artış kaydedebileceğini, kurun etkisinin elektronik eşyadan, gıdaya, birçok hızlı tüketim malına yansıyabileceğini söyleyen Sezgin, giyim kaleminin de etkisinin görülebileceğini belirtiyor ve ekliyor:

“Aylık enflasyon yüzde 3.6 olarak gerçekleşirse, yıllık enflasyon yüzde 21.3’e yükselecektir. Ekim ayında bir kademe daha yükseliş olabileceğini ancak kurda yeni bir yükseliş yaşanmazsa, ekim ayının şimdilik zirve olabileceğini düşünüyoruz. ‘Yeni Ekonomi Programı’nda sene sonu için yüzde 20.8 seviyesi öngörülmüştü. Bu seviyenin aşılma riski de böylece ortaya çıkmış oluyor. Enerji, gıda, alkol, tütün ve altını dışlayan çekirdek C enflasyonu ise bizim tahminimize göre yüzde 17.2’den yüzde 19.5 seviyesine doğru yaklaşabilir.”

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