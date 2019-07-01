NBA’deki başarılı temsilcimiz Enes Kanter’in yeni takımı belli oldu.





Kanter ve Boston Celtics 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Boston Celtics Menageri Hank Fetic, Enes Kanter ile ikinci yıla opsiyonlu anlaşma yaptıklarını ve bu imzanın sevincini yaşadıklarını söyledi.





Sezona New York Knicks’te başlayan ancak kontratı feshedilen Enes Kanter, Portland Trail Blazers kadrosuna katılmıştı. Kanter, Portland Trail Blazers’la NBA Batı Konferansı finallerinde de oynamıştı.







27 yaşındaki pivot 2018/19 sezonunda 67 normal sezon maçına çıktı. Kanter bu maçlarda 13.7 sayı, 9.8 ribaund ve 1.7 asist ortalamaları yakaladı.









