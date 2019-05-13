Samanyolu Haber /Spor / Enes Kanter'in takımından tarihi başarı /13 Mayıs 2019 16:58

Enes Kanter'in takımından tarihi başarı

Enes Kanter'in Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giydiği Portland Trail Blazers, 19 yıl aradan sonra ilk kez konferans finallerine yükseldi.

Enes Kanter’den NBA’da yeni başarı

Enes Kanter'in Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giydiği Portland Trail Blazers, 2000 yılından bu yana ilk kez konferans finallerine yükseldi.

Blazers, Denver Nuggets ile oynadığı play-offlardaki 7. maçı kazanarak seriyi 4-3 yaptı ve Batı konferansı finaline çıktı.

ENES KANTER RİBAUNT REKORTMENİ

McColum, 37 sayı 9 ribauntla maçın yıldızı oldu. Enes Kanter, 12 sayı 13 ribauntla maçı tamamladı. 

Kanter en çok ribaunt alan oyuncu oldu.

Trail Blazers’ın finaldeki rakibi Golden State Warriors.

BLAZERS OYUNCULARININ PERFORMANSI

CJ: 37 sayı / 9 ribaunt

Dame: 13 sayı / 10 ribaunt

ET: 14 sayı / 7 ribaunt

Enes Kanter: 12 sayı /13 ribaunt

Zach: 7 sayı / 5 ribaunt

Moe: 6 sayı / 5 ribaunt

Rodney: 6 sayı / 3 ribaunt

Chief: 3 sayı / 3 ribaunt

Meyers: 2 Sayı

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