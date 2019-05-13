Enes Kanter'in takımından tarihi başarı

Enes Kanter'in Amerikan Ulusal Basketbol Ligi'nde (NBA) forma giydiği Portland Trail Blazers, 2000 yılından bu yana ilk kez konferans finallerine yükseldi.





Blazers, Denver Nuggets ile oynadığı play-offlardaki 7. maçı kazanarak seriyi 4-3 yaptı ve Batı konferansı finaline çıktı.





ENES KANTER RİBAUNT REKORTMENİ





McColum, 37 sayı 9 ribauntla maçın yıldızı oldu. Enes Kanter, 12 sayı 13 ribauntla maçı tamamladı.





Kanter en çok ribaunt alan oyuncu oldu.





Trail Blazers’ın finaldeki rakibi Golden State Warriors.







BLAZERS OYUNCULARININ PERFORMANSI





CJ: 37 sayı / 9 ribaunt





Dame: 13 sayı / 10 ribaunt





ET: 14 sayı / 7 ribaunt





Enes Kanter: 12 sayı /13 ribaunt





Zach: 7 sayı / 5 ribaunt





Moe: 6 sayı / 5 ribaunt





Rodney: 6 sayı / 3 ribaunt





Chief: 3 sayı / 3 ribaunt





Meyers: 2 Sayı



