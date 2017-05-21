Enes Kanter'in doğum günü IFLC sahnesinde kutlandı

15. Uluslararası Dil ve Kültür Festivali’nin (IFLC) dün akşam Bükreş’te gerçekleşen programında, Enes Kanter’e gıyabında doğum günü pastası kesildi. 25 yaşını dolduran Kanter için sahneye doğum günü pastası getirildi. Pasta, festivale katılan sevgi çocuklarının ‘mutlu yıllar’ dileği eşliğinde kesildi. Enes Kanter ise, gönderdiği video mesajla öğrencileri selamladı. Dünyaya verdikleri sevgi ve barış mesajı için öğrencileri tebrik eden Kanter, sözlerini ‘’Allah var, gam yok.’’ sözleriyle tamamladı.
Kanter’in sözleri izleyicilerden büyük alkış aldı. Enes Kanter'in pasaportuna el konulması için diplomatik girişimde bulunan Bükreş Türk Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ise ıslıklandı.
Enes Kanter'in pasaportu ile ilgili işlem yapılması tüm uluslararası basında son dakika haberi olarak yayımlanırken NBA yıldızı da olması nedeniyle ABD Dışişleri, Türk Büyükelçisi'nin yolaçtığı diplomatik skandalın çözümü için hemen harekete geçerek sorunu çözmüştü.
ROMANYA DIŞİŞLERİ BAKANI SKANDALI İTİRAF ETTİ
Enes Kanter’in Bükreş’e geleceğini haber alan Türk büyükelçi, Romen dışişlerine yazı yazdı. Diplomasinin sınırlarını zorlayan bu yazıyla Ertaş, pasaportun iptal edildiğini bildirdi. 'Madem stratejik partneriz; müsade etmeyin' dedi. Romanya, Enes Kanter'e ‘Romanya’ya girme de, nereye gidersen git’ dedi. Türk elçinin skandal talebini itiraf etti.
Enes Kanter, son iki ay içinde Asya, Avrupa, 7 ülke gezmiş; kimse bilememiş de tek Romanya mı fark etmiş? Romen medyası bu skandalın izini sürüyor.
Yıldız basketbolcu, bugün New York’ta basın toplantısı yapacak. Kendisi de takımı da, işin peşini bırakmayacak. Bakalım sonu nereye gidecek?
Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Meleşcanu da skandalı itiraf etti: "Türkiye'nin kararına uyduk. Başka türlü davranamazdık."