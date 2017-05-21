Enes Kanter'in doğum günü IFLC sahnesinde kutlandı

15. Uluslararası Dil ve Kültür Festivali’nin (IFLC) dün akşam Bükreş’te gerçekleşen programında, Enes Kanter’e gıyabında doğum günü pastası kesildi. 25 yaşını dolduran Kanter için sahneye doğum günü pastası getirildi. Pasta, festivale katılan sevgi çocuklarının ‘mutlu yıllar’ dileği eşliğinde kesildi. Enes Kanter ise, gönderdiği video mesajla öğrencileri selamladı. Dünyaya verdikleri sevgi ve barış mesajı için öğrencileri tebrik eden Kanter, sözlerini ‘’Allah var, gam yok.’’ sözleriyle tamamladı.







Kanter’in sözleri izleyicilerden büyük alkış aldı. Enes Kanter'in pasaportuna el konulması için diplomatik girişimde bulunan Bükreş Türk Büyükelçisi Osman Koray Ertaş ise ıslıklandı.





Enes Kanter'in pasaportu ile ilgili işlem yapılması tüm uluslararası basında son dakika haberi olarak yayımlanırken NBA yıldızı da olması nedeniyle ABD Dışişleri, Türk Büyükelçisi'nin yolaçtığı diplomatik skandalın çözümü için hemen harekete geçerek sorunu çözmüştü.



