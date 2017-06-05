Samanyolu Haber /Gündem / Enes Kanter'in babasıyla ilgili yeni gelişme /05 Haziran 2017 09:08

Enes Kanter'in babasıyla ilgili yeni gelişme

Kadıköy'deki evinde gözaltına alınan Enes Kanter'in babası Mehmet Kanter Tekirdağ'a getirildi.

SHABER3.COM

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Hizmet Hareketi'ne yönelik yürütülen cadı avı kapsamında 41 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 10 kişi daha gözaltına alındı. Böylece gözaltına alınanların sayısı 36'ya yükseldi.

Mehmet Kanter, Tekirdağ’a getirildi

Bu arada soruşturma kapsamında Kadıköy'deki evinde gözaltına alınan NBA'da oynayan basketbolcu Enes Kanter'in babası Prof. Dr. Mehmet Kanter de Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
<< Önceki Haber Enes Kanter'in babasıyla ilgili yeni gelişme Sonraki Haber >>

Ramazan Mukabelesi canlı yayınlandı...

Ramazan Mukabelesi canlı yayınlandı...

Yüzde 82 engelli kadının KHK mağduru engelli eşi tutuklandı

Yüzde 82 engelli kadının KHK mağduru engelli eşi tutuklandı

Teravihlerde aralarda nasıl dua etmeli?

Teravihlerde aralarda nasıl dua etmeli?

3000 yıllık taşı bir anda kırdı...

3000 yıllık taşı bir anda kırdı...

Londra'da terör alarmı, peşpeşe saldırılar

Londra'da terör alarmı, peşpeşe saldırılar

Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım

Ali Koç: Elimi taşın altına koyacağım

Avustralya, IŞİD saldırında kurban olan Hizmet Okulu öğrencisini konuşuyor

Avustralya, IŞİD saldırında kurban olan Hizmet Okulu öğrencisini konuşuyor

Tramvay yolunda namaz sosyal medyanın gündemine oturdu

Tramvay yolunda namaz sosyal medyanın gündemine oturdu

IFLC Romanya, Cuma akşamı MC TV'de!

IFLC Romanya, Cuma akşamı MC TV'de!

Ekrem Dumanlı: Arkadaşlarımı bırakın ilk uçakla geleyim

Ekrem Dumanlı: Arkadaşlarımı bırakın ilk uçakla geleyim
yolum kaderim
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:19:15