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Enes Kanter yeni takımı ile sözleşme imzaladı
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Enes Kanter yeni takımı ile sözleşme imzaladı
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14 Şubat 2019 02:04
Enes Kanter yeni takımı ile sözleşme imzaladı
Milli basketbolcumuz Enes Kanter’in NBA’deki yeni takımı belli oldu. Kanter, Portland Blazers ile 1 Temmuz’a kadar sözleşme imzaladı.
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Geçtiğimiz hafta NBA liginin son sırasındaki New York Knicks’ten ayrılan Enes Kanter lig sonuna kadar Batı Konferansının 4. sırasında yer alan Portland Blazers adına mücadele edecek.
Enes Kanter resmi Twitter hesabından gelişmeyi duyurdu.
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