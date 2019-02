Enes Kanter NY Knicks'ten neden ayrıldı? Menajeri anlattı...

Contract release ya da kontrat fesh etme olayının NBA'da rutin bir durum olduğunu ifade eden Çınar, ''son 3 senede her yıl ortalama 10, toplamda 30 oyuncunun kontratı fes edilmiştir. 2019 senesinde 14 oyuncu bu durumdadır, ve aralarında Carmelo Anthony, Ben Mclemore ve Enes gibi 3 yıldız isim de vardır, Enes'in basınla irtibatı ya da Erdoğan hükümeti ile ilgili açıklamalarının konuyla kesinlikle ilgisi yoktur. Konu tamamen teknik düzeyde ele alınmalıdır'' dedi.





NY KNICKS SENEYE DRAFT PICK'TEN İYİ OYUNCU SEÇMEK İÇİN LİGİ SONLARDA BİTİRMEK İSTİYOR





New York Knicks takımından ayrılmayla ilgili teknik olarak bilgi veren Çınar, ''konu takımın teknik olarak kendine çözüm bulma/arayış çabasıdır. Bugün (7 Şubat) NBA’deki sezon içi takasların son günüdür. Takımıyla ve arkadaşlarıyla kucaklaşarak sevgiyle ayrılmıştır. Bunun yanında, Enes, New York Knicks taraftarlarının en çok sevdiği oyuncular arasındadır. Öyle ki, son 6 maçtır “We want Kanter” yani “Kanter’i istiyoruz” diyerek takım yönetiminin Enes’i oynatmamasına tepkilerini ifade ederken Enes’i de ne kadar sevdiklerini göstermişlerdir. Teknik olarak bakıldığında ise Knicks bu sezon şu an maçları kaybetme çabasındadır, ki ligi sonlarda bitirsin ve seneye Draft Pick’lerde, yani yeni oyuncu alımlarında ilk sıralardan yani en başarılı oyunculardan seçebilsin. Bu NBA içinde bir kuraldır ve ligi sonlarda bitiren takımlar bir seneki seçmelerde en iyi oyuncuları alırlar, ki lige denge gelsin. Knicks bunu yapabilmek adına başarılı oyuncuları kenarda tutmalıdır, değilse maçları kaybedemezler, kazanırlar.''





NEDEN KENARDA TUTMUYORLAR DA GÖNDERİYORLAR?





'Peki neden Enes Kanter'i kenarda tutmuyorlar da gönderiyorlar' sorusunu açan Çınar şunları dedi:





''Knicks Enes’i neden kenarda tutmuyor ve 'release ediyor' ve takımdan gönderiyor? Bunun cevabı da basit ve teknik bir mesele: Eğer Knicks Enes gibi çok başarılı bir oyuncuyu kenarda tutarsa, takıma taraftarlardan gelen tepkiyi göğüslemesi gerekecektir. Knicks yönetimi, en mantıklı çözümün Enes’i takımdan göndermek olacağını düşündüğü için bunu yaptılar. Eğer Enes’i göndermemiş olsalar ve -hatta taraftar “We want Kanter“ şeklinde tezahürat yaparken- ligin geri kalan maçlarında Enes’i oynatmamalarını izah edemeyeceklerinden böyle bir şey yaptılar.''







KNICKS'TEN PARASINI ALMAYA DEVAM EDECEK





Sonuç olarak Türk medyasında bu konuya dair çok sayıda yalan ve yanlış bilginin servis edilmesini zaten beklediklerini ifade eden menajer Çınar, ''teknik konuların bilinmeden yapılacak yorumların değeri yoktur'' diye konuştu.





Bundan sonra ne olacak meselesine de değinen menajer, ''Enes arzu ettiği takim ile sözleşme imzalayabilecektir, aynı zamanda Knicks’teki kontratında kalan parasını da almaya devam edecektir'' diye konuştu





samanyoluhaber.com