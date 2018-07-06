Enerji şirketi zor durumda ... Varlıklarını satıyor, dev miktarda borç yapılandırma istedi









Ülker ile başlayan ‘yapılandırma akımı’ Doğuş Holding ve Ünal Aysal’ın şirketlerinin de aralarında bulunduğu devlerle devam etti. Bloomberg'te yer alan habere göre ise Bereket Enerji Grubu, bankalarla yaklaşık 4 milyar dolarlık borcunu yapılandırmak için görüşüyor. Şirketin ayrıca borçlarını azaltmak için varlık satışına gitmeyi planladığı da ifade ediliyor.





Bloomberg’in 7 kaynağa dayandırdığı habere göre Denizli merkezli Bereket Enerji, Seyhan nehri üzerinde toplamda 275 megawatt kapasiteye sahip Göktaş I ve Göktaş II hidroelektrik santrallerinin satışı için Yapı Kredi Yatırım’ı yetkilendirdi.





Aynı kaynaklara göre birçok yerli yatırımcının satrallerle ilgilendiğini ifade ediliyor. Bu satışlardan ise beklenen gelir en az 400 milyon dolar.





Habere göre Bereket’in bu girişimi şu ana kadar yapılmış en büyük üçüncü yapılandırma talebi. Türkiye’de finans dışı kesimin yabancı para borçlarının milli gelire oranı yüzde 40 seviyesinde bulunuyor. Bereket Enerji’nin en çok borçlu olduğu banka ise Yapı Kredi.