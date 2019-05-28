Enerji devi Türkiye'den çıkıyor

Reuters’ın haberine göre; Çek enerji dağıtım şirketi CEZ, Türkiye, Polonya, Bulgaristan ve Romanya’daki varlıklarını satmayı ve iç pazara odaklanmayı değerlendiriyor.







Şirketin CEO’su Daniel Benes, Hospodarske Noviny gazetesinde yer alan söyleşisinde, “Bu yeni strateji çerçevesinde önümüzdeki yıllarda Bulgaristan’dan çıkmayı amaçlıyoruz. Romanya ve Türkiye’den çıkmayı değerlendiriyoruz, iki kömür santralimiz olan Polonya’dan da karbon emisyonlarımızı düşürmek için çıkmayı düşünüyoruz” dedi.





GENEL MERKEZ ÇEK CUMHURİYETİ’NDE





Genel Merkezi Çek Cumhuriyeti'nde bulunan CEZ Group, birçok Orta ve Güneydoğu Avrupa ülkesi ile Türkiye'de faaliyetlerini sürdüren entegre bir enerji grubu. Grubun ana faaliyet alanı, elektrik ve ısı üretimi, dağıtımı, ticareti ve satışı, doğal gaz ticareti ile satışı, kömür çıkarımı ve enerji gibi hizmetler yer alıyor.





CEZ Group'un yurtdışındaki başlıca faaliyetleri; elektrik dağıtımı, üretimi, ticareti ve satışıdır. CEZ Group, Almanya, Polonya, Romanya, Bulgaristan, Türkiye ile Slovakya'daki üretim ve dağıtım varlıklarının sahibi ya da ortağı konumunda yer alıyor. CEZ Group'un Hollanda ve İrlanda'da kurulu iştirakleri, holding şirketleri ve finansman sağlayan şirketler olarak faaliyette.



