Samanyolu Haber /Gündem / Enerji devi TMSF tarafından satışa çıkarıldı /24 Nisan 2019 21:22

Enerji devi TMSF tarafından satışa çıkarıldı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) daha önce de satışa sunulan Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü 1 milyar 100 milyon TL muhammen bedel üzerinden yeniden satışa sundu.

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Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yer alan ilana göre, 10 Temmuz’da yapılacak ihaleye 9 Temmuz’a kadar teklif verilebilecek.Patronlardünyası'nın haberine göre ihaleye AŞ ya da limited şirket olarak kurulmuş bulunan tüzel kişiler katılabilecek.

Adularya Enerji Üretimi Ticari ve İktisadi Bütünlüğü bünyesinde; Yunus Emre Termik Elektrik Santrali başta olmak üzere toplam 31 adet arsa ve maden sahası, 23 Haziran 2055 yılına kadar tesis edilmiş bulunan üst kullanım izni ile maden ruhsatları bulunuyor.
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