Samanyolu Haber /Gündem / Enerji devi konkordato ilan etti /14 Şubat 2019 19:55

Enerji devi konkordato ilan etti

Türkiye'nin köklü ailesinden konkordato haberi geldi. Eski Fenerbahçe Başkanı Güven Sazak'ın kurucularından olduğu Yüksel Holding'e ait Yüksel Enerji konkordato ilan etti.

SHABER3.COM


Yüksel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Sazak, "Bir ticari alacaktan dolayı konkordato ilan ettik. Biz borçluyuz. Karşı taraf ile yapılandırma konusunda anlaşamadık. "dedi. Ayrıca Köprübaşı Barajı, 49 yıllığına Yüksel Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'ye ait bir yatırım.

Fenerbahçe eski başkanı Güven Sazak'ın yeğeni Emin Sazak’ın şirketi; Yüksel Enerji konkordato ilan etti. Ankara 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden çıkan karara göre şirkete 3 aylık geçici mühlet verildi. Mahkeme kararına göre; şirketin konkordato komiserliğini Elektrik-Elektronik Mühendisi Melike Özlem Bilgili, Hukukçu Av. Hüseyin Berkan Kırbaç ve Bağımsız Denetçi Ragıp Mümtaz Kutoğlu’yu atadı.

BORÇLU OLDUĞUMUZ ŞİRKETLE YAPILANDIRMA KONUSUNDA ANLAŞAMADIK

Konuyla ilgili sozcu.com.tr’ye açıklamalarda bulunan Yüksel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Sazak, “Bankalara herhangi bir borcumuz yok. Sadece borçlu olduğumuz şirket ile yapılandırma konusunda anlaşamadık. Bundan dolayı konkordato sürecine gittik. Tek bir alacaklımız yapılandırmayı kabul etmedi. Makul sürede borcumuzu kapatmayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.
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