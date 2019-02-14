Enerji devi konkordato ilan etti





Yüksel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emin Sazak, "Bir ticari alacaktan dolayı konkordato ilan ettik. Biz borçluyuz. Karşı taraf ile yapılandırma konusunda anlaşamadık. "dedi. Ayrıca Köprübaşı Barajı, 49 yıllığına Yüksel Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş.'ye ait bir yatırım.



