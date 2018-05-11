Endonezya'daki Merapi Yanardağı faaliyete geçti





17 bin ada ve adacıktan oluşan ve yaklaşık 130 aktif yanardağın bulunduğu Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın Orta Cava bölgesinde yer alan dünyanın en aktif yanardağlarından Menapi faaliyete geçti.





Yanardağ 5.500 metre yüksekliğe ulaşan kül ve duman püskürttü.



