Samanyolu Haber /Gündem / Endonezya'da seçimler protesto ediliyor: 6 ölü, 200 yaralı /22 Mayıs 2019 21:12

Endonezya'da seçimler protesto ediliyor: 6 ölü, 200 yaralı

Endonezya’nın başkenti Jakarta’da devlet başkanı adayı Prabowo Subianto’nun kaybettiği seçim sonuçlarına itiraz eden protestocular ile polis arasında çıkan çatışmalarda 6 kişi hayatını kaybederken, 200 kişi ise yaralandı.

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Jakarta Valisi Anies Baswedan, yaptığı açıklamada, başkentte seçim sonuçlarının protesto edildiği gösterilerde çıkan olaylarda bu sabah itibarıyla 6 kişini yaşamını yitirdiğini, 200 kişinin yaralandığını belirtti. Çıkan olaylarda en az 20 kişi ise gözaltına alındı. Dün gece saatlerinde polisin dağıtmak istediği göstericiler, güvenlik güçlerine molotofkokteyli ve havai fişeklerle karşılık verdi.

Seçim Komisyonu’nun ilan ettiği sonuçlara ‘hile’ yapıldığı iddiasıyla itiraz eden ana muhalefetteki Büyük Endonezya Hareketi Partisi (Gerindra) Genel Başkanı Subianto, taraftarlarına barışçıl bir ortamda protestolar düzenlenmesi çağrısı yapmıştı.

Endonezya’da 17 Nisan’da yapılan devlet başkanlığı ve milletvekilliği seçiminin resmi sonuçlarını bugün açıklayan Seçim Komisyonu, Subianto’nun yüzde 44,50’lik oy oranına karşın oyların yüzde 55,50’sini alan Endonezya Demokratik Mücadele Partisi (PDI-P) adayı mevcut Devlet Başkanı Joko Widodo’nun yeniden başkan seçildiğini ilan etmişti. 
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