Endonezya'da oy sayımı: Yaklaşık 500 sandık görevlisi öldü

Endonezya’da, 17 Nisan’da düzenlenen seçimlerde, uzun saatler boyu 193 milyondan fazla seçmenin kullandığı oyu saymak zorunda kalan sandık görevlilerinden 272’si hayatını kaybetmişti.







Endenozya'dan yeni toplu ölüm haberleri geldi





Endonezya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, dünyanın en büyük tek günlük seçiminde 496 sandık görevlisi oy sayımı sırasında hayatını kaybetti.





YAKLAŞIK 500 SANDIK GÖREVLİSİ HAYATINI KAYBETTİ





Bakanlık, hayatını kaybeden sandık görevlilerinin çoğunun ölüm sebebinin beyin kanaması ve kalp krizi olduğunu belirtti.





Endonezya Sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri Oskar Primadi, "Sandık görevlilerinin ölmesi, beklediğimiz bir şey değildi. Bu görevin yerine getirilmesi için sandık görevlisinin sağlığının çok iyi olması gerekiyor. Ancak daha önce çeşitli hastalıkları bulunan sandık görevlilerinin bazılarında, uzun süren sayım süreci sonucunda belirtiler ortaya çıkmaya başladı" açıklaması yaptı.





SAĞLIK BAKANLIĞI ÖLÜMLERE 'DOĞAL NEDENLER' DEDİ





Endonezya halkına konuyla ilgili spekülasyonda bulunmama çağrısı yapan Sağlık Bakanlığı Genel Sekreteri Oskar Primadi, ölümlerin doğal nedenlerden kaynaklandığını iddia etti.





Aynı Sağlık Bakanlığı, daha önce 2 bin 500'den fazla sandık görevlisinin aşırı yorgunluk nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurmuştu.





Oy sayım sürecini tamamlamak için ağır bir yük altına giren sandık görevlileri 17 bin adadan oluşan Endonezya’da, 48 saat aralıksız çalışıp, sadece yemek için ara veriyor ve yaya olarak görev yerlerine gidiyordu.