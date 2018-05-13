Endonezya'da kiliselere bomba: 9 ölü

Doğu Cava Eyalet Polisi'nden yapılan açıklamada, biri otomobil diğeri motosikletle kiliselere yaklaşan saldırganların üzerlerindeki bombaları infilak ettirdiği kaydedildi. Ayrıca bir araca yerleştirilen bombanın da polis tarafından etkisiz hale getirildiği aktarıldı.







?Saldırılarda 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 40'tan fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Polis, üçüncü kiliseye yönelik saldırı girişiminin de önlendiğini bildirdi.





Surabaya Terörle Mücadele Şubesi Sözcüsü Vavan Purvanto, "Saldırının arkasında yerli bir terör örgütü var" dedi. Polis, saldırıların birkaç gün önce aşırılık yanlısı mahkumların isyan çıkardığı cezaevindeki olaylarla bağlantısı olduğunu tahmin ediyor.