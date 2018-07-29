Samanyolu Haber /Dünya / Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem /29 Temmuz 2018 09:15

Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Güney Asya ülkesi Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Endoneyaz'nın Lombok Adası'nda 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çöken bir binadaki beton blokların arasında kalan en az 3 kişi hayatını kaybetti.

 ABD Jeologik Araştırma Merkezi'nin depremin büyüklüğünü 6.4 olarak açıkladı. Yerin 7 Km. altında meydana gelen depremde, adada bulunan birçok ev hasar gördü. Endonezya 'nın turistik Bali Adası'nın hemen yanında bulunan Lombok Adası'nda yaralananların olduğu da bildirildi. Endonezya , Pasifik havzasındaki deprem kuşağının içinde bulunuyor.

 Aralık 2004'te meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki Sumatra depremi, 230 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.
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