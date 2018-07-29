Endonezya'da 6.4 büyüklüğünde deprem

Endoneyaz'nın Lombok Adası'nda 6.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Çöken bir binadaki beton blokların arasında kalan en az 3 kişi hayatını kaybetti.





ABD Jeologik Araştırma Merkezi'nin depremin büyüklüğünü 6.4 olarak açıkladı. Yerin 7 Km. altında meydana gelen depremde, adada bulunan birçok ev hasar gördü. Endonezya 'nın turistik Bali Adası'nın hemen yanında bulunan Lombok Adası'nda yaralananların olduğu da bildirildi. Endonezya , Pasifik havzasındaki deprem kuşağının içinde bulunuyor.





Aralık 2004'te meydana gelen 9.1 büyüklüğündeki Sumatra depremi, 230 bin kişinin ölümüne neden olmuştu.