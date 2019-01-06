Samanyolu Haber
Endonezya’da 7 büyüklüğünde deprem
ARA
SON DAKİKA
GÜNDEM
SPOR
EKONOMİ
TEKNOLOJİ
WEB TV
FOTO GALERİ
YAZARLAR
NEVBAHAR
DÜNYA
CANLI MAÇ ANLATIMI
EĞİTİM
HAVA DURUMU
EMLAK
NAMAZ VAKİTLERİ
MEDYA
RÜYA TABİRLERİ
POLİTİKA
SEÇİM SONUÇLARI
OYUN
YEREL HABERLER
BİLGİ
KÜLTÜR - SANAT
TEKNOLOJİ
CANLI YAYIN
Samanyolu Haber
/
Gündem
/
Endonezya’da 7 büyüklüğünde deprem
/
06 Ocak 2019 23:23
Endonezya’da 7 büyüklüğünde deprem
Endonezya'nın Kuzeybatısında Maluku adalarında 7 şiddetinde deprem meydana geldi.
SHABER3.COM
Ölü veya yaralılar hakkında henüz bir açıklama yapılmazken bölgede tsunami alarmı verildi. Yetkililer bölgede bulunanlara yüksek yerlere kaçma uyarısında bulundu.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber
Endonezya’da 7 büyüklüğünde deprem
Sonraki Haber >>
Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim
17 Ocak'ta oynanacak New York Knicks-Washington Wizards maçı için Londra'ya gitmeyeceğini açıklayan...
'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'
AKP Bingöl İl Başkanı Mehmet Hanefi Güler'in partisinin il başkanlığında MHP ile ilgili kullandığı,...
Wall Street Journal: Türkiye IŞİD'e karşı ABD'den askeri destek istedi
ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararı sonrası Türkiye'den...
Malezya Kralı tahttan çekildi
Malezya Kralı Sultan V. Muhammed'in tahtından çekildiği duyuruldu. Milli Saray'ın basın biriminden...
Almanya'yı da korku sardı..Fransa'daki gibi sarı yelekliler potansiyeli var
Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz, ülkede Fransa'daki gibi sarı yelekliler potansiyelinin bulunduğunu...
Kürtleri korumaya yönelik anlaşma olmadan Suriye'den çekilmeyeceğiz
Trump'ın danışmanı: Kürtleri korumaya yönelik anlaşma olmadan Suriye'den çekilmeyeceğiz
ABD'nin çıkartma gemisi Karadeniz'e doğru ilerliyor
ABD Donanması'na ait USS Fort McHenry çıkartma gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçerek Karadeniz'e...
Paralı poşet kullanımına poşetçiler de karşı
Avrupa Birliği’yle uyum süreci çalışmaları kapsamında hazırlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü...
Bekir Ağırdır: AKP ve CHP seçmeninde çözülme emareleri var
KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır, AKP ve CHP seçmeninde ciddi bir çözülme eğilimi olduğunu...
AKP'den sigaracılara büyük kıyak
Sigaranın 7 liranın altında fiyata satılmasını önlemek amacıyla getirilen paket başına 5.6...
Hizmet ve İnsani münasebetler
Fethullah Gülen Hocaefendi'nin Herkul.org internet sitesindeki 'Kırık Testi' bölümünde ilk defa...
Tweet
'MHP'yi kendi içimizde minimize ettik'
Enes Kanter: Güvenlik endişesiyle Londra'daki maça gitmeyeceğim
Zamlar sorulan emekli 'açık konuşayım mı' dedi...
Şaşkına çeviren görüntü
Helikopterin düşme anı içindeki kameradan kaydedildi
Apple mağazasını soydular
Hizmet Gönüllüleri bundan sonra ne yapmalı ?
Ahşap köprü yüzlerce kişiyle birlikte çöktü
Ekonomist Eğilmez: IMF doların 10 TL'yi geçeceğini öngörüyor
Helikopterin düşme anı kameralara yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
Donanma tarihinde ilk: Savaş gemimiz kendi denizimizde karaya oturdu
Bekir Ağırdır: AKP ve CHP seçmeninde çözülme emareleri var
ABD'nin çıkartma gemisi Karadeniz'e doğru ilerliyor
'Güvenli bir telefon istiyorsanız yüz tanıma özelliğini kullanmayın'
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil
Sitene Ekle
RSS Sayfaları
Bize Ulaşın
00:59:11