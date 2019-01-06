Samanyolu Haber /Gündem / Endonezya’da 7 büyüklüğünde deprem /06 Ocak 2019 23:23

Endonezya’da 7 büyüklüğünde deprem

Endonezya'nın Kuzeybatısında Maluku adalarında 7 şiddetinde deprem meydana geldi.

SHABER3.COM

Ölü veya yaralılar hakkında henüz bir açıklama yapılmazken bölgede tsunami alarmı verildi. Yetkililer bölgede bulunanlara yüksek yerlere kaçma uyarısında bulundu.


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