Samanyolu Haber /Gündem / Endonezya 7,3'le sallandı /14 Temmuz 2019 14:22

Endonezya 7,3'le sallandı

Endonezya'nın Kuzey Maluku eyaletinin güneyinde 7,3 büyüklüğünde deprem gözlemlendi.

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ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Kuzey Maluku adasının güneyinde, merkez üssü Lauwui kentinin 102 kilometre kuzeydoğusu olan ve 7,3 büyüklüğündeki depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini açıkladı.

Endonezya Meteoroloji, İklim ve Jeofizik Kurumu (BMKG), depremin büyüklüğünü 7,2 olarak duyurdu.

Depremle ilgili henüz tsunami uyarısı yapılmadı.

Endonezya'da 28 Eylül 2018'de Sulawesi Adası'ndaki Palu Körfezi'nde gözlemlenen 7,5 büyüklüğündeki deprem ve ardından oluşan tsunami Donggala, Palu ve Sigi bölgelerini etkilemiş, 4 bin 340 kişi ölmüştü.
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