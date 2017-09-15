'Ender görülen bir olay'

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin 25 Eylül'de yapılması öngörülen bağımsızlık referandumu başlıca konu olarak gündeme geldi.





İran Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, iki general görüşmede, "Irak Bölgesel Yönetimi tarafından yapılması planlanan referandumun, İran ve Türkiye dâhil olmak üzere bölge için tehlikeli ve olumsuz etkilerinin olacağı" görüşünü dile getirdi.





Bakıri ve Akar'ın görüşmede, " referandumun ve bölücü planların uygulanmasını engelleme konusunda Irak'a komşu ülkeler arasında koordinasyonun gerekli olduğunu vurguladıkları" belirtildi.





Telefon görüşmesinde, "iki ülke silahlı kuvvetleri arasındaki ortak işbirliği alanlarını " hakkında da görüşen Orgeneral Akar ve Tümgeneral Bakıri, "ikili ilişkilerin güçlenmesinin önemine değindi."





İran medyası iki generalin görüşmesini "ender görünen olay" şeklinde yorumladı.





Tümgeneral Bakıri, geçen ay Orgeneral Akar'ın davetlisi olarak Türkiye'de resmi temaslarda bulunmuştu.