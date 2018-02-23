Samanyolu Haber /Ekonomi / En yüksek cari açık Türkiye'de /23 Şubat 2018 14:50

En yüksek cari açık Türkiye'de

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, gelişmekte olan ekonomilere ilişkin yayınladığı notta, Asya ekonomilerinin daha dirençli göründüğünü, en yüksek cari açığın Türkiye'de, en yüksek cari fazlanın ise Tayvan'da olduğunu vurguladı.

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Gelişmekte olan 22 ülkenin ekonomik verilerinin karşılaştırıldığı Moody's notunda, GSYH'nin yüzde 4.5'ine karşılık gelen cari açığıyla Türkiye'nin gelişmekte olan ekonomiler arasında en yüsek cari açığa sahip ülke olduğu belirtildi. Arjantin ve Kolombiya ise Türkiye'den sonra en yüksek cari açığa sahip ülkeler.

Asya ülkelerinde daha güçlü bir ekonomik temel olduğu vurgulanan raporda, Tayvan'ın en yüksek cari fazlaya sahip gelişen ekonomi olduğu belirtilirken, GSYH'nin yüzde 5'ini aşan cari fazlalarla Tayvan, Tayland ve Güney Kore en az kırılgan ekonomiler olarak değerlendirildi.

RUSYA, EN AZ BORCU OLAN GELİŞEN EKONOMİ

Raporda bu ülkelerin borç stokları da değerlendirildi ve Brezilya en yüksek borç yüküne sahip gelişen ekonomi olarak öne çıkarken, Rusya en az borcu olan gelişen ekonomi oldu.
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