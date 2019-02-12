En yenisi 43 yaşındaki UH-1 sabıkalı çıktı İşte Türkiye'deki kazaları!

Son olarak, 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait olan UH-1 tipi askeri helikopterin 26 Kasım 2018 tarihinde Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi’nde düşmesi sonucu 5 asker şehit olmuştu.





EN SON ÜRETİMİ 1976 YILINDA YAPILDI

Dünyada birçok ülke tarafından hala kullanılmaya devam eden ve Vietnam savaşının simgelerinden olan UH-1’ler arama kurtarma, nakliye ve pilot eğitimi görevlerinde kullanılmak üzere tasarlandı. İlk uçuşunu 22 Ekim 1956’da yapan UH-1’ler 1959 yılında Amerikan Ordusu’nun hizmetine girdi. En son üretimi 1976 yılında yapılan UH-1'lerin o yıl üretim hattı kapandı. Bell helikopterleri serisinin öncüsü olan UH-1’ler Vietnam Savaşı’nda kullanılmak üzere yeniden tasarlandı. ABD, UH-1 tipi helikopterleri 2004 yılından itibaren kullanmama kararı aldı.





Türkiye’ de daha önce de UH-1 tipi askeri helikopter kazaları yaşandı. O kazalar şöyle:





8 Kasım 2002 – Bandırma 6. Ana Jet Üssü'ne bağlı UH-1 tipi bir helikopter eğitim alanına inişe geçtiği sırada düştü.Kaza sonucunda 2’si ağır toplam 6 askeri personel yaralandı.





16 Mart 2006 – Erzincan’a gitmekte olan UH-1 tipi askeri helikopter Erzincan’a 55 km uzaklıkta, yüksek gerilim hattına çarparak düştü.Kazada 5 asker şehit olurken, bir asker de yaralı kurtuldu.