En yenisi 43 yaşındaki UH-1 sabıkalı çıktı İşte Türkiye'deki kazaları!

Son olarak, 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait olan UH-1 tipi askeri helikopterin 26 Kasım 2018 tarihinde Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi’nde düşmesi sonucu 5 asker şehit olmuştu.
EN SON ÜRETİMİ 1976 YILINDA YAPILDI
Dünyada birçok ülke tarafından hala kullanılmaya devam eden ve Vietnam savaşının simgelerinden olan UH-1’ler arama kurtarma, nakliye ve pilot eğitimi görevlerinde kullanılmak üzere tasarlandı. İlk uçuşunu 22 Ekim 1956’da yapan UH-1’ler 1959 yılında Amerikan Ordusu’nun hizmetine girdi. En son üretimi 1976 yılında yapılan UH-1'lerin o yıl üretim hattı kapandı. Bell helikopterleri serisinin öncüsü olan UH-1’ler Vietnam Savaşı’nda kullanılmak üzere yeniden tasarlandı. ABD, UH-1 tipi helikopterleri 2004 yılından itibaren kullanmama kararı aldı.
Türkiye’ de daha önce de UH-1 tipi askeri helikopter kazaları yaşandı. O kazalar şöyle:
8 Kasım 2002 – Bandırma 6. Ana Jet Üssü'ne bağlı UH-1 tipi bir helikopter eğitim alanına inişe geçtiği sırada düştü.Kaza sonucunda 2’si ağır toplam 6 askeri personel yaralandı.
16 Mart 2006 – Erzincan’a gitmekte olan UH-1 tipi askeri helikopter Erzincan’a 55 km uzaklıkta, yüksek gerilim hattına çarparak düştü.Kazada 5 asker şehit olurken, bir asker de yaralı kurtuldu.
10 Nisan 2006 – Kocaeli’nin Uzunçiftlik beldesi yakınlarında UH-1 tipi askeri personel taşıma helikopteri düştü.Üç askeri personel şehit oldu.
10 Ocak 2011 – Kara Havacılık Okul Komutanlığı'na ait eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi askeri helikopterin Sincan İlçesi'ne bağlı Temelli ile Polatlı İlçesi'ne bağlı Dodurga Köyü Kapalıtepe Mevkisi arasındaki bölgede düşmesi sonucu 5 subay şehit oldu.
26 Kasım 2018- İstanbul’da 26 Kasım 2018 tarihinde 4. Kara Havacılık Alay Komutanlığına ait olan UH-1 tipi askeri helikopterin Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi’nde düşmesi sonucu 5 asker şehit olmuştu.
UH-1 ÖZELLİKLERİ
Ağırlık:
Yüksüz: 2.363 kg
En Yüksek Kalkış Ağırlığı: 4.309 kg
Uzunluk:
Gövde: 12,77 m
Tamamı(rotorla): 11.62 m
Yükseklik: 4,42 m
Rotor çapı: 14,63 m
Mürettebat:1-2
Taşıma Kapasitesi: 9-10 asker veya 6 sedye
En Yüksek Hız: 204 km/sa.
Hizmet Tavanı: 3.840 m
Uçuş Yüksekliği: 4.280 m
Menzil: yaklaşık 510 km