Samanyolu Haber /Gündem / En son silahlı saldırı yapılmıştı... Uber'den açıklama /11 Mart 2018 14:21

En son silahlı saldırı yapılmıştı... Uber'den açıklama

Akıllı telefonlar üzerinden araç çağırma şirketi Uber'den İstanbul'daki taksicilerin saldırılara ilişkin olarak açıklama geldi.

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Şirketin global merkezinden yapılan açıklamada, "Önceliğimiz bu zor zamanlarda, Uber sürücü ortaklarımızın yanında durmak, onlara gereken hukuki yardımı sağlayıp destek olmaktır" dendi.

Uber, Hürriyet'e yaptığı açıklamada "Türkiye’deki operasyonlarımıza, sorumlu bir iş ortağı olarak, sonuna kadar bağlıyız. En çok önem verdiğimiz konuların başında, yerel paydaşlarla beraber çalışarak, birlikte daha akıllı ve çevre dostu şehirler yaratmak geliyor. Buna taksiciler de dahil olduğu için taksi ürünümüz mevcut" dedi.

Sayı 2 bini aştı

Ayrıca şirketten yapılan açıklamada Uber'in bulunduğu tüm ülkelerde yerel regülasyonlara uygun olarak faaliyet gösterildiği ve her ülkenin vergi düzenlemelerine uyulduğu vurgulandı.

2014 yılında Türkiye'ye açılan Uber, şu anda iki farklı araç tipiyle hizmet veriyor. Bunlardan biri Mercedes Vito gibi lüks hafif ticari araçlar. Diğeri de taksi platformu. Şirketten paylaşılan bilgilere göre taksi platformunda hizmet veren taksilerinin sayısı 2 bini aştı.

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