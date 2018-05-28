Samanyolu Haber /Gündem / En son anket sonucu.... Hiçbir parti ve itttifak çoğunluk sağlayamıyor /28 Mayıs 2018 09:50

En son anket sonucu.... Hiçbir parti ve itttifak çoğunluk sağlayamıyor

İstanbul Ekonomi Araştırma (IE) tarafından 24 Haziran seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin yapılan bir anketin sonuçları paylaşıldı. Buna göre genel seçimlerde “hiçbir parti veya ittifakın meclis çoğunluğunu sağlayamadığı” sonucuna varılırken, Cumhurbaşkanlığı seçiminin de “ikinci tura kalacağı” bildirildi.

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IE'nin kamuoyu araştırmasında, vatandaşlara "Bu pazar seçim olsa hangi ittifak ya da partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu. Alınan cevaplara göre Erdoğan’ın oyu yüzde 44 olurken, AKP’nin oyu yüzde 42 olarak ölçüldü.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre ankette diğer adayların aldıkları oy oranlarına yer verilmezken, 26 Mayıs itibarıyla Cumhur İttifak’ı yüzde 48, Millet İttifakı yüzde 37, HDP ise yüzde 12.8 oy oranına ulaşıyor. Kademeli olarak yapılan araştırmalara göre Meclis dağılımında Cumhur ittifakı’nın oyu yüzde 53’ten yüzde 44’e kadar düştüğü görülüyor. Muhalefet partilerinde ise artış gözlenirken, Milet İttifakı’nın Meclis dağılımından aldığı oy oranının, yüzde 34’ten yüzde 40.5’e kadar yükseldiği gözleniyor.

İkinci tura kalıyor
Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin mevcut adaylar üzerinden yapılan kamuoyu araştırmasında ise, seçimlerin Erdoğan'ın alacağı oy oranı tarafından belirleneceği belirtilerek, “Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaç tur olacağının belirleyicisi Sayın Erdoğan'ın 1. tur oy oranı olacaktır. Nisan ayından beri süregelen trend Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalacağını göstermektedir” denildi.




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