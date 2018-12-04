Samanyolu Haber /Gündem / En sıcak Kışı geçirebiliriz /04 Aralık 2018 13:09

En sıcak Kışı geçirebiliriz

1971-2018 yıllarını kapsayan Ocak-Kasım dönemi 11 aylık ortalama sıcaklık değerlendirmesine göre, 2018 yılının Ocak-Kasım dönemi 16.3 derece olarak ölçüldü. Bu da son 47 yılın en sıcak yılını geçirdiğimiz anlamına geliyor.

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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek de İstanbul'da son 106 yılın en sıcak 3'üncü kışının yaşanacağını söyledi.

EN SICAK 15 YIL 2000'LERDEN SONRA


 
Adil Tek iklim değişikliğinin kaçınılmaz olarak görüldüğünü söyleyerek, “Sıcaklıkların artması atmosferdeki enerji miktarının da artmasına neden oluyor. Aslında bir küresel iklim değişikliği var. Bunları datalarımızda da rahatlıkla görüyoruz. Kandilli'de yaptığımız ölçümler 100 yılı geçti. 106 yıllık ölçüm periyoduna ulaştık. En sıcak 15 yılın 2000'li yıllardan sonra oluştuğunu görüyoruz. Yükselen bir sıcaklık trendi var" dedi.

KAR YAĞIŞI ZAYIF İHTİMAL

Aralık ayı içerisinde Marmara bölgesine kısa süreli kar yağışı beklediklerini kaydeden Tek, “Yüksek sıcaklıkların 2000'li yıllardan sonra 15-16 tanesi bu yıllardan sonraya sıkışmış. Bu sene ılıman bir hava geçti. Kışın ılıman geçeceğini söylemiştik. İklim modellerinin sonuçlarını konuşuyoruz. Marmara'da serin bir hava var Aralık ayı içerisinde. Aralık ayında kar yağışı olasılığı Marmara ve Batı Karadeniz'de gözüküyor. Sıcaklıklar daha sonra mevsim normalleri üzerine çıkıyor. İklim modellerine göre Ocak, Şubat ve Mart aylarında sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde olacak" diye konuştu.
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