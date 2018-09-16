Samanyolu Haber /Ekonomi / En pahalı iPhone tam 16 bin TL oldu! /16 Eylül 2018 15:27

En pahalı iPhone tam 16 bin TL oldu!

Apple, yeni iPhone'larını dünyaya tanıttığı andan itibaren Apple Store Türkiye üzerinde satışta olan mevcut iPhone, iPad, Macbook, Airpods hatta lightning kabloya kadar bütün ürünlerine zam yaptı. Apple'ın en yüksek modeli iPhone XS Max, yaklaşık 16 bin TL'ye satılıyor.

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Apple henüz yeni iPhone'larının Türkiye fiyatlarını açıklamadı ancak yeni iPhone'ların tanıtıldığı gün pek çok Apple ürününe zam yapıldı. Diğer yandan Apple'ın ürünlerini pasaport kayıtsız olarak yurt dışından Türkiye'ye getiren spot ürünlerin fiyatları da belli oldu.

Hürriyet'in aktardığı habere göre, ön siparişe sunulan iPhone XS Max, 11.999 TL'den başlayan fiyat etiketiyle alıcısını bekliyor.
XS Max'in 256 GB'lık versiyonu 13.999 TL'den satışa sunuldu.

Apple'ın piyasaya sunduğu en pahalı model ise XS Max'in 512 GB'lık versiyonu oldu. 15.999 TL olarak listelenen iPhone XS Max yaklaşık 16 bin TL'ye satılıyor.

Apple, yeni iPhone'larını dünyaya tanıttığı gece Türkiye'de satışta olan mevcut iPhone, iPad, Macbook ve hatta Airpods'a kadar pek çok ürününün fiyatına da zam yaptı.

iPhone 6S Plus
Eski fiyat: 3299 TL
Zamlı fiyat: 4199 TL

iPhone 7
Eski fiyat: 4199 TL
Zamlı fiyat: 4999 TL

iPhone 7 Plus
Eski fiyat: 4999 TL
Zamlı fiyat: 6299 TL

iPhone 8
Eski fiyat: 5199 TL
Zamlı fiyat: 6499 TL

iPhone 8 Plus
Eski fiyat: 5899 TL
Zamlı fiyat: 7499 TL

Airpods
Eski fiyat: 999 TL
Zamlı fiyat: 1349 TL

Lightning konnektörlü Earpods (Standart kulaklık)
Eski fiyat: 169 TL
Zamlı fiyat: 249 TL

Apple Watch Series 3
Eski fiyat: 1999 TL
Zamlı fiyat: 2499 TL

1 metre Lightning — USB kablo
Eski fiyat: 109 TL
Zamlı fiyat: 149 TL

13 inç Macbook Air
Eski fiyat: 5499 TL
Zamlı fiyat: 7999 TL

21.5 inç iMac
Eski fiyat: 6499 TL
Zamlı fiyat: 9399 TL

En üst seviye iMac Pro
Eski fiyat: 70 bin TL
Zamlı fiyat: 119 bin TL

Apple TV 4K
Eski fiyat: 1199 TL
Zamlı fiyat: 1799 bin TL

Yeni iPad 9.7 32 GB
Eski fiyat: 1899 TL
Zamlı fiyat: 2799 bin TL

iPad Pro 10.5 64 GB
Eski fiyat: 3699 TL
Zamlı fiyat: 5399 bin TL

iPad Pro 12.9 64 GB
Eski fiyat: 4499 TL
Zamlı fiyat: 6649 bin TL
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