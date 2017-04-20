Samanyolu Haber /Gündem / En mutlu öğrenciler Hollanda’da, en mutsuzları Türkiye’de /20 Nisan 2017 15:22

En mutlu öğrenciler Hollanda’da, en mutsuzları Türkiye’de

Türkiye’deki öğrenciler, hayat kalitesi araştırmasında sınıfta kaldı. Türk öğrencilerin son sırayı aldığı araştırmada, Hollanda, öğrencilerin en mutlu olduğu ülke oldu.

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Son dönemde Türk toplumunun yaşadığı sosyal çalkantı ve huzursuzluk her alanda kendini hissettiriyor. Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD)’nin 10 üye ülkede yaptığı araştırma, Türkiye’deki eğitim alanında öğrencilerin mutsuzluğunu ortaya koyuyor. 

15 yaşında, 540 bin öğrenciyi kapsayan araştırmada, alınan cevaplara göre öğrencilere 0 ile 10 arası puanlar verildi. Araştırma sonunda, kız öğrenciler arasında memnuniyet ortalaması 7, erkekler arasında ise 7,5 olarak gerçekleşti. Türkiye’den araştırmaya dahil olan kız öğrencilerin sadece yüzde 40’ı, erkek öğrencilerin yüzde 50’si ortalama puanlara ulaştı. Öğrencilerin memnuniyetsizliğinde, verilen ev ödevleri ve okuldaki kaba davranışlar başı çekiyor.

Araştırmaya göre en mutlu öğrenciler Hollanda’da. Hollandalı kız öğrencilerin yüzde 80’i, erkek öğrencilerin de yüzde 90’ı ortalama puanın üzerine çıktı.
Söz konusu araştırma, hayat kalitesini ölçme maksatlı OECD bünyesinde yapılan ilk çalışma özelliği taşıyor.

Referandum öncesinde Hollanda ile siyasi kriz çıkmasına sebep olan Aile Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın bu durum hakkında ne yorum yapacağı merak ediliyor.
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