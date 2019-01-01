En kötü 20 şifre belirlendi

Son beş yıldır olduğu gibi bu yılda ilk sırada "123456" yer aldı. Küresel seçimlerden yola çıkılarak hazırlanan 20 kötü tercih listesinin ikinci sırasında "password" bulunuyor.
En kötü 20 şifre
SplashData’nın hazırladığı liste kolayca tahmin edilebilme ve çok kullanılma oranları üzerinden hazırlanıyor. Bu yılın listesi şöyle:
1. 123456
2. password
3. 123456789
4. 12345678
5. 12345
6. 1111
7. 1234567
8. sunshine
9. qwerty
10. iloveyou
11. princess
12. admin
13. welcome
14. 6666
15. abc123
16. football
17. 123123
18. monkey
19. 654321
20. [email protected]#$%^&*