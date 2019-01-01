En kötü 20 şifre belirlendi

Son beş yıldır olduğu gibi bu yılda ilk sırada "123456" yer aldı. Küresel seçimlerden yola çıkılarak hazırlanan 20 kötü tercih listesinin ikinci sırasında "password" bulunuyor.





En kötü 20 şifre





SplashData’nın hazırladığı liste kolayca tahmin edilebilme ve çok kullanılma oranları üzerinden hazırlanıyor. Bu yılın listesi şöyle:





1. 123456





2. password





3. 123456789





4. 12345678





5. 12345





6. 1111





7. 1234567





8. sunshine





9. qwerty





10. iloveyou





11. princess





12. admin





13. welcome





14. 6666





15. abc123





16. football





17. 123123





18. monkey





19. 654321



