En kalabalık 5. Instagram'cı kitlesi Türkiye'de

Almanya merkezli istatistik portalı Statista'nın Ekim 2018 itibariyle hazırladığı verilere göre dünyanın en büyük Instagram kitlesine sahip olan ülkeleri belirlendi.







Listede ABD aylık 121 milyon aktif kullanıcıyla başı çekti. Onu aylık 71 milyon kullanıcıyla Brezilya takip ederken üçüncü sırayı da 64 milyon kullanıcıyla Hindistan aldı.





Yayınlanan rapora göre Türkiye, Instagram kullanıcı sayısında 5. sırada yer alıyor. Türkiye nüfusunun yüzde 45'inin Instagram kullanıcısı olduğu açıklanan rapora göre ülkemizde 37 milyon insan Instagram'ı kullanıyor.





?Ekim 2018 itibariyle ülkelerin aktif Instagram kullanıcı sayıları şöyle:





1- ABD — 121 milyon kişi

2- Hindistan — 71 milyon kişi

3- Brezilya — 64 milyon kişi

4- Endonezya — 59 milyon kişi

5- Türkiye — 37 milyon kişi

6- Rusya — 32 milyon kişi

7- Japonya — 25 milyon kişi

8- İran — 24 milyon kişi

9- Birleşik Krallık — 23 milyon kişi

10- Meksika — 21.9 milyon kişi