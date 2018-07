En iyi okulları bitiren Gençler ülkeden kaçıyor

Her yıl 11 bin 500 öğrenci üniversite eğitimi için yurtdışına çıkıyor. Ülkenin en iyi okullarından mezun öğrenciler arasında yurtdışında üniversite öğrenimi görmek için gidenlerin sayısı da her yıl artıyor. Robert Koleji mezunları arasında yurtdışında yükseköğrenimi tercih edenlerin oranı geçen yıl yüzde 40 idi. Okul yetkilileri “Bu yıl bu oran yüzde 50’yi geçer” dedi. Avusturya Lisesi’nden mezun olanlardan yüzde 73’ü geçen yıl yurtdışındaki üniversitelere gitmişti. Bu yıl oranın artacağı belirtiliyor. Alman Lisesi’nde 142 mezunun yüzde 80’inin yurtdışını tercih edeceği tahmin ediliyor. Sağlık ve Eğitim Vakfı’na (SEV) bağlı Üsküdar Amerikan Lisesi, Tarsus Amerikan Koleji ve İzmir Amerikan Koleji’nde her sene mezunların en az üçte biri yurtdışına gidiyor. Bu yıl da rakamın önceki yıllardaki gibi olacağı tahmin ediliyor. İstanbul Erkek Lisesi’nden Almanya’daki üniversitelere gidecek mezun sayısı yaklaşık 85. Saint Pulcherie Müdür Başyardımcısı Mina Akçen, yurtdışındaki üniversitelerden kabul alan öğrenci oranının yüzde 95-98 arasında bulunduğunu, yurtdışına gitmeye kararlı olanların oranının ise yüzde 35 olduğunu belirterek “son iki yıldır gidenlerin oranı yükseldi” dedi. Uluslararası Eğitim Danışmanları Derneği yönetim kurulu üyesi Aslıhan Özenç, “Son yıllarda hem dünya genelinde yaşanan kültürel ve teknolojik değişiklikler dünyayı daha da küçültmekte, hem de ülkemiz gündeminde daha sık şekilde karşımıza çıkan çeşitli sıkıntılar, yurtdışında Eğitim almaya yönelik talebi desteklemekte, genel olarak bakıldığında toplam öğrenci sayılarını arttırmaktadır” dedi.





Farklı ülkeler





Bu arada kur artışları nedeniyle Eğitim için farklı ülkeler tercih edilmeye başlandı. Dil eğitimi için İngiltere yerine İrlanda ve Malta, üniversite için de Kanada ve Doğu Avrupa ülkeleri daha çok isteniyor. Macaristan, Polonya ve Ukrayna kur nedeniyle yükselen ülkelerden. ABD ise doların artışı dışında politik gündemi ve Başkan Trump’ın olumsuz imajı nedeniyle düşüşte. Aslıhan Özenç, yabancı para birimlerinin Türk Lirası karşısında değer kazanmasının, özellikle o para biriminin kullanıldığı ülkelerde Eğitim almak isteyen öğrenci ve velileri olumsuz etkilediğini söyledi. Özenç, Şöyle devam etti: “Yurtdışında dil eğitimi ile ilgilenen öğrenci veliler kur artışlarının olumsuz etkilerinden kurtulabilmek için ilgilerini, yaşam giderlerinin yüksek olduğu İngiltere gibi ülkelerden daha uygun olduğu Malta ve İrlanda gibi ülkelere kaydırıyor. Son dönemde; lise, yatılı okul, lisans ve yüksek lisans programlarında görülen talep değişiklikleri ise beklenenden daha farklı bir yönde gerçekleşiyor. Zira bu noktada döviz kurlarındaki dalgalanmalardan farklı gelişmeler öğrenci ve velilerin seçimlerine etki ediyor. Yurtdışında üniversite eğitimi almak için gittikçe yükselen bu talep, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri gibi yüksek öğrenim için her zaman çok tercih edillen ülkelere olan ilgiyi beslemeye devam ettiği gibi, Kanada ve -başta şu zamana kadar çok yoğun öğrenci talebinin olmadığı Doğu Avrupa ülkeleri olmak üzere- Avrupa ülkelerinde yükseköğrenim gören Türk öğrenci sayılarını arttırmaktadır.”





En çok gidilen ülkeler





- İngiltere





-ABD





-Kanada





-Macaristan





-Almanya





-Polonya





-Ukrayna





-İtalya





-İspanya





-Avusturya





Tercih edilen meslekler





1- Mühendislik ve mimarlık





2- İşletme, ekonomi, pazarlama





3- Uluslararası ilişkiler & ticaret





4- IT & Bilgisayar bilimler





5- Tıp, eczacılık, diş hekimliği





6- Sanat, moda, tasarım