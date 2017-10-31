En gizemli suikast ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı





Başkan Donald Trump’ın yaptığı çağrıyla yayımlanan belgeler, henüz gizliliği nedeniyle bazı belgelerin açıklanmamasına karşın suikaste dair birçok komplo teorisini tekrardan gündeme getirdi. Belgelerde öne çıkan noktaları derleyen Guardian gazetesinden Alan Yuhas’ın yaptığı çalışma özellikle sosyal medyada gündeme geldi. Oswald’ı öldüren kişinin polisle ilişkisi olabilir Raporlarda yer alan bilgide JFK suikastinin zanlısı L. Harvey Oswald’ı öldüren Jack Ruby’e dair ifadeler yer alıyor. Oswald’ı kameraların karşısında öldüren Jack Ruby’nin fuhuş işlerinde olan bir kişi olduğu ve cinayet sırasında polisin Ruby’e müdahalede bulunmadığı belirtilerek, Ruby’nin polis içerisinde kontağı olabileceğinin altı çiziliyor.





Suikast önceden ihbar edilmiş

Belgelerde yer alan bilgiye göre, Kennedy’e yönelik suikastten önce İngiltere’de yayın yapan Cambridge Evening News gazetesinden bir muhabire suikastten 25 dakika önce bir kişinin ‘büyük bir haber’ için ABD büyükelçiliğini araması söylenmiş. Belgelerde CIA başkan yardımcılarından birinin FBI başkanına yazdığı mektupta; başkana yapılan suikastten sonra muhabirin Cambridge polisini arayarak suikaste dair kendisine ihbar yapıldığını bildirmesi ve ayrıca polisin İngiltere İç İstihbarat Servisi’ne haber vermesi de yer alıyor.

CIA’in liderlere yönelik suikast planları

JFK suikastine yönelik gizli belgeler sadece olaya dair değil. CIA’in dünya liderlerine yönelik suikast planlarının bahsedildiği belgelerde, komünizm karşıtı faaliyetlere yönelik verilen finans desteği de yer alıyor. CIA’in başta Küba lideri Fidel Castro olmak üzere birçok lidere de suikast planı belgelerde yer alıyor.

Öte yandan Twitter üzerinden açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, yeni belgelerin de yakın zamanda yayımlanacağını duyurdu.