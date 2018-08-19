Samanyolu Haber /Dünya / En Fakir Başkan tamamen bırakıyor /19 Ağustos 2018 11:29

En Fakir Başkan tamamen bırakıyor

Eski Uruguay Devlet Başkanı Jose Mujica, senatörlük görevini bıraktığını açıkladı.

SHABER3.COM

Dünyanın en fakir başkanı olarak bilinen 83 yaşındaki Mujica, geçtiğimiz günlerde Uruguay Senatosu’na sunduğu istifa mektubuyla senatörlüğü bıraktı.

2010-2015 yılları arasında Uruguay Devlet Başkanlığı görevini yürüten Mujica, istifa mektubunda kararını kişisel sebepler ve yorgunluktan dolayı verdiğini açıkladı.

Mujica, Uruguay yerel televizyonlarına verdiği bir röportajda senatörlüğü bırakma kararını, köpeği Manuela’nın öldüğü gün verdiğini söyledi.

Manuela, Mujica’nın başkanken resmi davetlere bile götürdüğü çok sevdiği 3 ayaklı köpeğiydi.

Mujica, başkanlık görevini yürütürken, maaşının büyük kısmını yoksullara dağıtmasıyla ve başkanlık konutu yerine bir kulübede yaşamasıyla dünya çapında ilgi toplamış ve yaşamını anlatan ‘Saraysız Başkan’ adlı kitap, Türkiye’de de çok satanlar arasında yer almıştı.
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