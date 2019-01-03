Samanyolu Haber /Gündem / En eski özel televizyonlardan biri olan Flash TV'nin yayını kesildi /03 Ocak 2019 15:21

En eski özel televizyonlardan biri olan Flash TV'nin yayını kesildi

En eski özel televizyonlardan biri olan Flash TV’nin Türksat yayını dün kesildi.

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Zaman zaman yaptığı muhalif çıkışlarla dikkat çeken, yayın akışının büyük bölümünü ise eğlence programlarına ayıran Flash TV’nin yayını dün durdu.

Medyaradar’ın haberine göre; Ömer Ziya Göktuğ'un sahibi olduğu kanal dün ekonomik sıkıntılar yüzünden Türksat’a ödemeyi yapamayınca yayını kesildi.

Paranın yatırılmasının ardından kanal bugün yeniden izleyicilerle buluştu.

1993 yılında yayın hayatına başlayan Flash TV, Türkiye’nin ikinci özel televizyonu olma özelliğini taşıyor.

AKP iktidarına yakın bir görüntü sergilemekten kaçınan Flash TV, zaman zaman eğlence programları ve Reality Show yayınları sebebiyle RTÜK tarafından ağır cezalara çarptırılıyor.
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