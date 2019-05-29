En değerli kulüpler listesinden biri düştü Diğeri liste dışı kaldı









KPMG danışmanlık şirketinin Avrupalı futbol klüplerinin piyasa değeri raporunda, futbol kulüplerinin, 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarındaki, kârlılık, yayın hakları, sosyal medyadaki popülerlikleri, stadyumlarının değeri ve sportif potansiyeli gibi faktörleri üzerinden "girişim değeri" hesaplandı.





32 takımın sıralandığı listede, Galatasaray değerinde yüzde 26 kayıp yaşayarak, listeye sonuncu sıradan girdi.





Raporda Galatasaray'daki kaybın, kısmen kulübün üstlendiği harcamalar ve Türk Lirası'ndaki değer kaybından kaynaklandığı vurgulandı.





Beşiktaş ise yıllık değerinde yaşadığı yüzde 15'lik artışla 23'üncü sırayı aldı.





BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Galatasaray'ın değeri 246 milyon euro olarak hesaplanırken, Beşiktaş'ın değeri 383 milyon euro oldu.





Real Madrid'in birinci olduğu ilk 32 kulüp listesine bu yıl yeni giren iki takım İskoç Celtic ve İspanyol Villareal olurken, son üç yıldaki raporda da yer alan Valencia ve Fenerbahçe, sıralamadaki yerlerini kaybetti.





Son iki sezonda Şampiyonlar Ligi şampiyonu olan İspanyol devi Real Madrid'in, girişim değerini yüzde 10 artırarak listenin başındaki yerini koruduğu kaydedildi.





Listeye giren dokuz takımla İngiliz Premier Ligi ekipleri başı çekerken, İspanya ve İtalya'dan altışar ekip, Almanya ve Fransa'dan ise üçer takım KPMG'nin listesine girebildi.