Samanyolu Haber /Gündem / En büyük destek Gökçek'ten /05 Ağustos 2017 12:07

En büyük destek Gökçek'ten

AKP kalemşörü Cem Küçük, Hüseyin Gülerce’nin ajan olduğunu itirafından sonra en büyük destek Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten geldi. Gökçek, “Cem Küçük sizi kutluyorum. Talimatla aynı anda Hüseyin Gülerce’ye saldıran güdümlü yazarlara karşı Gülerce’yi yiğitçe savunmuşsun…” yazdı.

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CEM KÜÇÜK’ÜN MİT’Çİ DEDİĞİ GÜLERCE’YE EN BÜYÜK DESTEK GÖKÇEK’TEN GELDİ

Küçük’ün iki gün önce köşe yazısında, “Her zaman DEVLET’in yanında yer aldığı ve DEVLET’e Gülen ile ilgili düzenli bilgi aktardığı açık bir şahsiyettir. Organize şekilde saldırıya uğrayan Hüseyin Gülerce çok açık ve ilk kez söylüyorum ki büyük harfle DEVLET’in adamıdır.” yazarak Gülerce’nin MİT için çalıştığını deşifre etti. İlk destek iki kritik isimden geldi. ilki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, diğeri ise Yeni Akit Yazarı Mehmet Koçak oldu.

Cem Küçük’ün yazısından sonra Gülerce’nin Cumhuriyet ve Sözcü gazetesi davasında tanık sıfatıyla ifade vermesi ve kendisinin hiçbir biçimde soruşturmaya tabi tutulmaması nedeniyle tartışmalara yeni bir boyut eklenmişti.  MİT’le sıkı ilişkisi bilinen medyadaki uzantısı Cem Küçük,  Cumhuriyet ve Sözcü gazetelerinin haberlerinden sonra Hüseyin Gülerce’ye destek vermişti.



Cem Küçük, “Gülerce’yi harcamaya gücü yetmez. Sizler zavallı ve güçsüz tiplersiniz” diyerek Hüseyin Gülerce’yi aynen şöyle tanımlamıştı:

“Gülerce 17-25 Aralık sürecinden önce de 11 Şubat 2012 tarihinden itibaren DEVLET’e yardım etmeye başlamış ve Gülen’e dair içeriden bilgileri ilk o zaman DEVLET’e vermiştir” diyen Küçük, “Gülerce milletinin yanında saf tutmuştur. Esasen Gülerce’nin Gülen’in aleyhinde faaliyete başladığı tarih 11 Şubat 2012’dir. Kayıtlar açıktır. Elbette Gülerce bu süreçte Gülen örgütünde var olmaya devam etmiş ve içeriden kritik bilgileri DEVLET için toplamayı sürdürmüştür. Bu büyük bir özveri ve fedakârlıktır. Gülerce hayatını riske atmıştır.”

CEMİL ÇİÇEKLE BULUŞMUŞ

Cem Küçük, Gülerce’nin istihbarat faaliyetlerinde bir gizli buluşmayı da açıkladı: “?Yine resmî kayıtlara göre 27 Aralık 2013’te Ankara’da Cemil Çiçek ile Hüseyin Gülerce baş başa buluşmuş ve çok önemli bir kozmik konuşma aralarında geçmiştir. Cemil Çiçek’in F..Ö ile mücadelesi erbabının malumudur. “


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