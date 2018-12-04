Samanyolu Haber /Ekonomi / En büyük balık üreticisi de konkordato ilan etti /04 Aralık 2018 13:30

En büyük balık üreticisi de konkordato ilan etti

Balık yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren Agromey, bağlı üç şirketi için konkordato istedi. Mahkeme, şirketler için geçici mühlet kararı verdi, konkordato komiseri ataması yaptı.

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Agromey Dış Ticaret AŞ, Agromey Gıda ve Yem San. Tic. AŞ ile Akel Tekstil AŞ için konkordato başvurusu İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi'ne yapıldı.
Mali güçlük içinde bulunan şirketlerin, konkordato kararı verilmesi halinde faaliyetlerini etkin bir biçimde yürütebilecekleri kaydedildi.

Mahkeme, üç şirket için geçici mühlet verdi ve iki kişilik konkordato komiseri ataması yaptı.

EN BÜYÜKLERDEN BİRİ

Üretim ve işleme tesisi Aydın'da bulunan Agromey, yıllık 18 bin ton levrek ve çipura üretim kapasitesi ile Türkiye'deki en büyük üretici ve ihracatçılarından biri konumunda.
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