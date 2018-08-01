En büyük 500 şirket belli oldu

Capital dergisi, bu yıl 21.sini hazırladığı Türkiye'nin 500 büyük şirketini ortaya koyan listeyi ağustos sayısında yayınladı. İlk sırada enerji sektöründen yaklaşık 6 bin çalışanıyla TÜPRAŞ yer alırken TÜPRAŞ'ı sırası ile 30 bini aşan çalışanıyla Türk Hava Yolları (THY) ve 844 çalışanıyla Petrol Ofisi takip etti.







Listede yer alan ilk 10 şirket şöyle: Opet Petrolcülük, Ford Otosan, Bim Birleşik Mağazalar, Arçelik, Shell&Turcas Petrol, Ereğli Demir Çelik, Türk Telekom.







Listenin geri kalanında ise Toyota Otomotiv, Tofaş Oto Fabrika, Turkcell, Oyak Renault, Migros, RC Rönesans İnşaat, Doğuş Otomotiv, Anadolu Efes Biracılık, LC Waikiki, EnerjiSa Enerji, Vodafone, Vestel Elektronik, Mercedes-Benz Türk gibi tanınan şirketler yer aldı.





31 ŞİRKETİN CİROSU 10 MİLYAR TL ÜZERİ





Capital500 listesine bu yıl 70 yeni şirket katıldı. Listenin giriş bariyeri 152.9 milyon dolardan 162.2 milyon dolara çıktı.





Milyar TL'lik kulübün üye sayısı 234'ten 302'ye yükseldi. 381 şirket çift haneli büyüme kaydederken, 500 şirketten 30'u ciroda küçüldü. 500 şirketten 189'u kârını açıklamamayı tercih etti. 2017'da kâr bilgisi veren 311 şirketten 34'ü zarar açıkladı.





31 şirket ise 10 milyar TL'nin üzerinde ciro kaydetti. 2016 yılında bu sayı 21'di. 15 şirket 1 milyar doların üzerinde ihracat yaptı.