Emri kim verdi? İlk hedef Reina değil miydi? İşte IŞİD'li teröristin ilk ifadesi!..

İşte Reina saldırganının ilk ifadesi





Yılbaşı gecesi Reina’da 39 kişiyi öldüren IŞİD’li terörist Abdulkadir Masharipov, saldırıdan 17 gün sonra başarılı bir operasyonla İstanbul Esenyurt’ta yakalandı. Masharipov’un polise verdiği ilk ifadesi de ortaya çıktı. El Kaide kamplarında silahlı eğitim aldığı öğrenilen teröristin daha sonra IŞİD’e katıldığı ve Türkiye’de eylem yakmak üzere görevlendirildiği öğrenildi.







EMİR ‘HOCA AKA’ KOD ADLI TERÖRİSTTEN





İfadesinde, 2016 yılı Ocak ayında İran üzerinden Türkiye’ye geldiğini söyleyen ‘Ebu Muhammed Horasani' kod isimli Abdulkadir Masharipov, “Konya’ya yerleştim. Orada olduğum sürece Rakka’yla telefonla görüşmeye devam ettim. Yılbaşı gecesi Taksim'de eylem yapmam talimatı verildi. Taksim'de yaptığım keşif görüntüsünü gönderdim. Ancak çok yoğun güvenlik önlemi olduğunu görünce vazgeçtim. Rakka’daki kod adı Hoca Aka (sözde IŞİD emiri) olan kişiyle görüştüm. Bana bölgede yeni bir hedef bulmamı söyledi. Ben de taksiyle saat 22.00 sıralarında sahilde tur attım. Reina eylem için uygun görünüyordu. Fazla güvenlik önlemi göze çarpmıyordu. Tekrar telefonla görüşüp Reina’nın eylem için uygun olduğunu söyledim. O da kabul edince kaldığım evdeki silahı alarak Reina'ya geldim ve eylemi gerçekleştirdim” dedi.