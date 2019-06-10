Emre'ye fırça uzatan kişi açıklama yaptı

Burak Yılmaz, havalimanında 3 saat bekletildiklerini açıklarken Emre Belözoğlu da "İçeride fazladan bir arama yapıldı, bekletildik. Gerildik. Gerek yoktu" dedi. Bir kişinin Emre Belözoğlu'ya mikrofon gibi fırça uzatması tartışmalara yol açmıştı.



Görüntüler sosyal medyada büyük gündem olurken, Emre Belözoğlu'ya tuvalet fırçası uzatan isim sosyal medyada aranmaya başladı.

Ruling adlı twitter kullanıcısı Emre Belözoğlu'ya tuvalet fırçası uzatanı ortaya çıkardı. Haberlerde bu kişinin 26 yaşında Belçikalı Corentin Siamang olduğu açıklandı.

Facebook sayfasından olayın detaylarını anlatan Siamang, elinde tuttuğu şeyin bulaşık fırçası olduğunu ifade ederken tamamen mizah amacıyla olayı gerçekleştirdiğini, gazeteci taklidi yaptığını ve hakaret amacı taşımadığını ifade etti.



İşte olayın baş aktörü olduğunu iddia eden Corentin Siamang’ın bir süre sonra sayfasından sildiği o paylaşım:





“Arkadaşlar İzlanda’da başıma çılgın bir şey geldi. Belçika’ya olan uçağımı beklerken, Türkiye Milli Takımı’nın havaalanına geleceğini kazara duydum.





Aniden çantamdaki bulaşık fırçasıyla gazeteci taklidi yapmak aklıma geldi. Milli takım kaptanı ile röportaj yapmak için güvenlik tarafından fark edilmemeyi başardım.





Gazeteciler ise ne yazık ki beni kaptanlarına tuvalet fırçası ile soru sorduğumu düşündü. Skandal bir anda bütün Türk kanallarında ve Türk medyasındaydı!





Hatta olay daha ileri gitti ve Dışişleri Bakanı tweet bile attı. Bu çılgınlık sona ermedi ve taraftarlar “kaptanlarına tuvalet fırçası uzatmamı” kabul edilemez ve utanç verici buldu ve sosyal medyada beni aramaya koyuldu.





Şansıma bir milyon takipçili bir sayfa bir İzlandalı’yı günah keçisi olarak belirledi.Adamcağızın hesabına binlerce nefret mesajı gönderildi.Ayrıca üç saat beklemelerinin benimle bir alakası yok!





Yani gençler sakin olalım, tuttuğum bir tuvalet fırçası değil, (temiz) bir bulaşık fırçası, bu mizahtır, ona hakaret etmedim, bir insana bulaşık fırçası ile yaklaşmamı yasaklayan bir kanun da yok, ona basitçe “Fransa karşısındaki büyük maçtan sonra nasıl hissediyorsunuz” diye sordum.





Son olarak bulaşık fırçası mikrofon olarak kullanmak için tuvalet fırçasından daha uygun!”



