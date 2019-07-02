Emre Belözoğlu yuvasına geri döndü

Sarı-Lacivertli kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, Emre Belözoğlu'nun 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.





Sözleşmesi sona erdikten sonra serbest kalan 38 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı lacivertli ekibe bonservis bedeli olmadan katıldı.





Emre, Başakşehir formasıyla 128 maça çıkıp 15 gol kaydetmişti.





Transferle ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:





Kulübümüz, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.





Milli futbolcumuz Emre Belözoğlu’nun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki imzasında Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.





Camiamızın önemli bir değeri olan Emre Belözoğlu’na yuvana ‘hoş geldin’ diyor, nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.





Fenerbahçe Spor Kulübü