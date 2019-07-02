Samanyolu Haber /Gündem / Emre Belözoğlu yuvasına geri döndü /02 Temmuz 2019 12:01

Emre Belözoğlu yuvasına geri döndü

Fenerbahçe, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

SHABER3.COM

Sarı-Lacivertli kulüp resmi internet sitesinden yaptığı açıklamayla, Emre Belözoğlu'nun 1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

Sözleşmesi sona erdikten sonra serbest kalan 38 yaşındaki orta saha oyuncusu, sarı lacivertli ekibe bonservis bedeli olmadan katıldı.

Emre, Başakşehir formasıyla 128 maça çıkıp 15 gol kaydetmişti.

Transferle ilgili Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Kulübümüz, Emre Belözoğlu ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Milli futbolcumuz Emre Belözoğlu’nun Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’ndeki imzasında Sportif Direktörümüz Damien Comolli de hazır bulundu.

Camiamızın önemli bir değeri olan Emre Belözoğlu’na yuvana ‘hoş geldin’ diyor, nice zaferler ve şampiyonluklar diliyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Emre Belözoğlu yuvasına geri döndü Sonraki Haber >>

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Köpek hareket halindeki araçtan fırladı

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Arınç; maaşına tepki gösterenlere 'edepsizler' dedi

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Gazi Koşusu'nda kazanan atın jokeyi İmamoğlu'na bakın ne dedi?

Erdoğan protokolü dinlemedi

Erdoğan protokolü dinlemedi

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Kaçırılanlardan hala ses yok!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

Ertem Şener de döndü: Ekrem Başkan, yolun şampiyonluk olsun!

‘Canı koşmak istemeyince…’

‘Canı koşmak istemeyince…’

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Mustafa Yılmaz ve Salim Zeybek nerede?

Bilal’in anlayacağı şekilde “AKP neden kaybetti?”

Bilal’in anlayacağı şekilde “AKP neden kaybetti?”

Merkel yine titreme nöbetine girdi

Merkel yine titreme nöbetine girdi
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:25:57