Samanyolu Haber /Spor / Emre Akbaba en az 1 yıl yok /13 Mayıs 2019 10:15

Emre Akbaba en az 1 yıl yok

Sağ ayağı üç yerden kırıldığı için dün ameliyat edilen milli futbolcu gelecek sezon hiç oynayamayacak.

SHABER3.COM

Önceki gün oynanan Çaykur Rizespor maçının 68. dakikasında Samudio ile girdiği ikili mücadelede ayağı kırılan Emre Akbaba’nın sakatlığı çok ciddi çıktı.

Sağ cruris tibia, kaval ve baldır kemiklerinde kırık tespit edilen milli futbolcu en erken 1 yıl sonra sahalara dönebilecek. Dün, İstanbul Liv Hospital’da ameliyat edilen Emre Akbaba, 2019-20 sezonunda hiç futbol oynayamayacak ve ancak 2020-21 sezonunda sahalara dönebilecek. Başkan Mustafa Cengiz ve Emre’nin eski takımı Aytemiz Alanyaspor’un bazı futbolcuları, dün hastaneye giderek geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Sezon başında 4 milyon Euro’ya transfer edilen milli futbolcu, Galatasaray formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 3 gol, 4 asist üretti.
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