Samanyolu Haber /Gündem / Emrah Serbes için istenen ceza belli oldu /13 Aralık 2017 20:23

Emrah Serbes için istenen ceza belli oldu

İzmir-Aydın otoyolunda önünde seyreden otomobile çarparak aynı aileden 3 kişinin ölümüne neden olan yazar Emrah Serbes'in neden olduğu kazaya ilişkin soruşturmayı tamamlayan İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iddianameyi hazırlayarak mahkemeye sundu. Savcılık, Serbes'in 22.5 yıl hapsini istedi.

Emrah Serbes için istenen ceza belli oldu

İzmir-Aydın otobanında 22 Eylül'deki kazaya ilişkin Torbalı Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan fezlekeyi inceleyen İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı tamamladı.
İzmir Cumhuriyet Savcısı Mehmet Oğur tarafından hazırlanan ve İzmir 8. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, Serbes hakında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası talep edilirken, kaza sırasında Serbes ile aynı araçta olan ve ilk aşamada aracı kendisinin kullandığını iddia eden arkadaşı Kenan Doğru için de TCK'nın 270. maddesi gereğince "suç üstlenmek"ten 2 yıla kadar hapis cezası istendi.

İzmir-Aydın otoyolunda 22 Eylül'de Emrah Serbes'in kullandığı 34 NT 5005 plakalı otomobil, Torbalı kavşağı yakınlarında Ayhan Özçelik (59) idaresindeki 34 TV 9335 plakalı otomobile arkadan çarpmış, kazada sürücü Özçelik ile 16 yaşındaki kızı Zeynep Özçelik olay yerinde, eşi Nilgün Özçelik ise tedavi gördüğü hastanede olaydan 12 gün sonra yaşamını yitirmişti.

ARKADAŞI, OTOMOBİLİ KENDİSİNİN KULLANDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

Kazadan sonra 34 NT 5005 plakalı otomobili kendisinin kullandığını söyleyen Kenan Doğru, tutuklanmıştı.
Emrah Serbes, Torbalı Cumhuriyet Savcılığının Doğru'nun emniyet kemeri izi tespiti için aldığı karar ve Karayolları 2. Bölge Müdürlüğünden araçların ortalama hızının tespiti için gişelere giriş saatleri ve sürücülerinin kim olduğunun belirlenmesi için güvenlik kamera görüntülerini istemesi üzerine otomobili kendisinin kullandığını söyleyerek 28 Eylül'de teslim olmuş, ardından tutuklanmıştı.
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