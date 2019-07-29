Emniyet'ten tuhaf açıklama: 6 aydır kayıp olan kişiler yürürken GBT'ye takılıp alınmış(!)

Şubat ayından bu yana kayıp olan 6 kişiden 4'ünü Emniyet'ten çıktı. Polisin iddiasına göre, 4 kişi birlikte Emniyet'e giderken GBT'ye yakalandı.







Salim Zeybek, Özgür Kaya, Erkan Irmak, Mikail Ugan, Mustafa Yılmaz ve Gökhan Türkmen'den 5 aydır haber alınamıyordu.





Artı Gerçek'ten Derya Okatan'ın haberine göre eşlerinin bulunması için aylardır mücadele eden ailelerden 4'ü, gece saatlerinde sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, eşlerinin gözaltında olduğunu öğrendiklerini belirtti. Ailelerin verdiği bilgiye göre, polis saat 01.00 civarında arayarak eşlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'nde olduğunu bildirdi. Operasyon devam ettiği için de görüşemeyecekleri söylendi. Mustafa Yılmaz ve Gökhan Türkmen'den ise hâlâ haber yok.





POLİSİN İDDİASI: GBT'YE YAKALANDILAR





Aileler, avukatlarıyla birlikte sabah saatlerinde Emniyet'e gitti. Soruşturmada gizlilik ve kısıtlılık kararı olduğu için ailelerin ve avukatların görüşmesine izin verilmedi.





Alınan bilgiye göre, polis, ailelere Salim Zeybek, Özgür Kaya, Erkan Irmak ve Mikail Ugan'ın hep birlikte sırt çantalarıyla birlikte Ankara Emniyet'e gitmeye çalışırken rutin GBT'ye takıldıkları bilgisini verdi. Ancak Emniyet'ten henüz resmi bir açıklama gelmedi.





KAFALARINA ÇUVAL GEÇİRİLİP KAÇIRILMIŞLARDI





6 kişi, Şubat ayında birbirine yakın tarihlerde kaçırılmıştı. Tamamı kafalarına çuval geçirilip kaçırılan 6 kişiden 3'ü, resmi işlem yapılmasa da polisler tarafından gözaltına alındıkları biliniyordu.





Gökhan Türkmen, 7 Şubat'ta Antalya'da ailesinin yanındayken evden çıkmış ve bir daha kendisinden haber alınamamıştı.





Özgür Kaya ve Yasin Ugan, 13 Şubat'ta Ankara'nın Altındağ ilçesi Çamlık Mahallesi'nde saklandıkları evden polisler tarafından gözaltına alınmıştı. Ters kelepçelenip kafalarına çuval geçirerek araçlara bindirilen Kaya ve Ugan'dan bir daha haber alınamamıştı.





Mustafa Yılmaz, 19 Şubat 2019 tarihinde evinin önünden kafasına çuval geçirilip kaçırılmıştı. Kamera kayıtlarına göre, o saatlerde evin önünde siyah Transporterlar geçmişti.





Hakkında yakalama kararı olduğu için uzun süredir evine gitmeyen Erkan Irmak, 16 Şubat günü gizlice İstanbul'un Ümraniye ilçesindeki evine gitmiş ve çıkışta iki kişi tarafından tartaklanarak kaçırılmıştı.





Salim Zeybek, 21 Şubat'ta eşi ve çocuklarının gözü önünde Edirne Emniyeti tarafından gözaltına alınmıştı.