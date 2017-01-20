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Emniyetten sonra AKP İstanbul İl başkanlığına da saldırı girişimi
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Emniyetten sonra AKP İstanbul İl başkanlığına da saldırı girişimi
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20 Ocak 2017 22:55
Emniyetten sonra AKP İstanbul İl başkanlığına da saldırı girişimi
Sütlücü'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na lav silahıyla saldırı girişimi oldu.
İstanbul Sütlüce’de AK Parti il binası yakınında bir patlama sesi duyuldu. Polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.
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