Samanyolu Haber /Gündem / Emniyetten sonra AKP İstanbul İl başkanlığına da saldırı girişimi /20 Ocak 2017 22:55

Emniyetten sonra AKP İstanbul İl başkanlığına da saldırı girişimi

Sütlücü'de bulunan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na lav silahıyla saldırı girişimi oldu.

Emniyetten sonra AKP İstanbul İl başkanlığına da saldırı girişimi

İstanbul Sütlüce’de AK Parti il binası yakınında bir patlama sesi duyuldu. Polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.
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