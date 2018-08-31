Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet'ten Kemal Öksüz açıklaması /31 Ağustos 2018 09:25

Emniyet'ten Kemal Öksüz açıklaması

Emniyet Genel Müdürlüğü, Ermenistan'da gözaltına alındığı belirtilen Kemal Öksüz'ün cemaat soruşturmalarından arandığı ancak iddia edilenin aksine Adil Öksüz'le akraba olmadığını açıkladı

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Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında Kemal Öksüz'ün, ABD kaynaklı yakalama kararlarına istinaden Ermenistan'da gözaltına alındığını belirtilmesi üzerine açıklama yapılması gereğinin duyulduğu kaydedildi.
Kemal Öksüz'ün, Giresun-Espiye nüfusuna kayıtlı olduğu ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Kemal Öksüz'ün, Adil Öksüz ile akrabalık bağının olmadığı, adı geçen kişinin halen Giresun Sulh Ceza Hakimliği ile Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliğinin yakalama emirleri gereğince 'F.../PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arandığı ve hakkında yurt dışına çıkış yasağı kaydının bulunduğu tespit edildi."

Açıklamada, Öksüz'ün geçerli seyahat belgesinin bulunmaması sebebiyle 22 Şubat 2017'de ABD İnterpol biriminden Türkiye'ye iadesi veya sınır dışı edilmesinin istendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"ABD İnterpol biriminden alınan cevabi yazıda, şahsın ABD vatandaşlığı olması sebebiyle sınır dışı veya iadesinin mümkün olmayacağı bildirildi'' denilen açıklamada, şahsın başka suçlamalardan ABD makamları tarafından 23 Ağustos 2018 tarihli kırmızı bültenle aranmakta olduğu duyuruldu.

Adı geçen kişinin ABD'nin yakalama emrine istinaden, Ermenistan'da gözaltına alındığı belirtilirken Ermenistan İnterpol biriminden bilgi talep edildiği ifade edildi
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