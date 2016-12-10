Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet'ten iki şehir için 'IŞİD saldırısı' uyarısı /10 Aralık 2016 11:22

Emniyet'ten iki şehir için 'IŞİD saldırısı' uyarısı

İstihbarat’ın takibine giren IŞİD’ci Davveddavi’nin organizesinde hazırlanan bombalı araç Diyarbakır’da veya Antep’te patlatılabileceği uyarısı geçildi.

Emniyet'ten iki şehir için 'IŞİD saldırısı' uyarısı

Gaziantep İstihbarat Şube Müdürlüğü, IŞİD faaliyetlerinin tespiti ve deşifresi amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında nisan ayında takibe aldığı Suriye ile ilintili Lazkiyeli Al Davveddavi’nin organizesinde bombalı bir araç hazırlandığı ve söz konusu aracın Gaziantep'te veya Diyarbakır’da patlatılacağı bilgisini istihbarat müdürlüklerine iletti.

BirGün gazetesinden Zeynep Yüncüler'in haberine göre; Emniyet Genel Müdürlüğü, 5. Zırhlı Tugay Komutanlığı, İl Jandarma Alay Komutanlığı’na dağıtımı yapılan söz konusu istihbarat belgesinde şunlar yazıyor:

“Mukaveme Suriye ilintili Lazkiyeli Nevvar Al Davveddavi organizesinde bombalı bir araç hazırlandığı, söz konusu bombalı aracın Nisan 2016 ayı itibariyle ilimiz veya Diyarbakır’da…N.A Davveddavi’nin ise halihazırda Suriye’de olduğu hususlarının istihbarat olunduğu eylem emarisine konu araç ve şahısa ait fotoğrafın ekte gönderildiği hususunu arz ederiz.”
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