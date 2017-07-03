Emniyet'ten Bylock ile ilgili ' elimizde delil yol ama üretiyoruz” itirafı

MİT’in ve Emniyettin istihbari mahiyette olduğundan hukuki delil niteliği taşımamaktadır açıklamalarına yanı sıra mahkemelere de itiraf niteliğinde açıklamalar gitmeye devam ediyor. Emniyet Genel Müdürülüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürülüğü’nün kendisinde bilgi isteyen Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderdiği yazıda; “Veri tabanımızda bylock tespitinden başka bilgi yok, bylocku bize sormayın.” açıklaması geldi. Bylock Türkiye’de 15 Temmuz sonrası 50 binin üzerinde tutuklamaya en önemli gerekçe yapılmıştı.





Emniyet: Bylock ile ilgili elimizde bilgi yok





Şube Müdürlüğü mahkemenini sorduğu kişiyle alakalı ellerinde hiçbir bilginin bulunmadığını ifade ederek, “Şahsın kullanma tarihleri ve yazışma içeriklerinin ve silinme tarihinin şu ana kadar tarafımızdan yapılan sorgulamalarda tespit edilememekte olup, şahıslara ait sorgulama detayları ve sorgulama ekran görüntüsü aşağıya çıkartılmıştır.” dendi.





“Delil bulamıyoruz ama üretiyoruz” itirafı





Şube devam yazısında ise “Bylock kullanıcılarına ait isim listeleri, mail, mesaj, konuşma dökümleri, programın teknik detayları vb. veriler konusunda Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çatışmalara devam edilmekte olup, tamamlandıktan sonra ivedilikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden ilgili cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderileceğinden” diyerek, adeta bu zamana kadar geçen süredir delil bulamadık ama üretiyoruz” itirafı yaptı.





Adaletbiz.com’un yayınladığı yazışma metni;





TUTANAK





…………. 15/02/2017 tarih ve …… sayılı yazısında T.C Kimlik numarası, adı ve soyadı yazılı şahsın BY-LOCK sistemini kullanıp- kullanmadığının, kullanmış iseler hangi tarihler arasında kullandıkları, dökümü yapılabiliyorsa yazışma içeriklerinin, silinmiş ise silinme tarihlerinin detaylı bir şekilde araştırılarak bildirilmesi istenilmiştir.





İlgi sayılı yazıda T.C Kimlik numarası, adı ve soyadı yazılı şahsın Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı bünyesindeki KOM Bilgi Sistemi F…/PDY Sorgu ekranında 27/02/2017 tarihinde yapılan sorgulamalarında aşağıda TC Kimlik numaralan şahsın BY-LOCK programı KULLANDIĞI tespit edilmiş, ancak şahsın kullanma tarihleri ve yazışma içeriklerinin ve silinme tarihinin şu ana kadar tarafımızdan yapılan sorgulamalarda tespit edilememekte olup, şahıslara ait sorgulama detayları ve sorgulama ekran görüntüsü aşağıya çıkartılmıştır.





TC KİMLİK





AD SOY AD





GSM NUMARASI





ADSL ABONE





[MET NUMARASI





İLK TESPİT TARİHİ





………………..





…………………..





……………..





35796 105019684 ,





2014/09/06





2627Ü28D70





…………………..





6787426





……Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen ve yazı ekinde sunulan 06.01.2017 tarih ve……..sayılı yazı ile belirtilen ve Ankara C. Başsavcılığının 04.01.2017 tarih ve 2016/180056 sayılı ve KOM Daire Başkanlığının 04.01,2017 tarih ve ……… sayılı yazılarında belirtilen ” Bylock kullanıcılarına ait isim listeleri, mail, mesaj, konuşma dökümleri, programın teknik detayları vb. veriler konusunda Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen çatışmalara devam edilmekte olup, tamamlandıktan sonra ivedilikle Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı üzerinden ilgili cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderileceğinden, bu konuyla ilgili taleplere cevap verilmeyecektir” talimat gereği Şube Müdürlüğümüzce yapılan sorgulamalarda ilgi sayılı yazıda belirtilen maddeleri içerir nitelikte bilgi ve belge bulunmadığından gerekli cevap verilememiştir.