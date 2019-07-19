Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet'te Ağar etkisi /19 Temmuz 2019 11:29

Emniyet'te Ağar etkisi

Emniyet Genel Müdürlüğü'ne Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile Celal Uzunkaya'nın yerine Şırnak Valisi Mehmet Aktaş atandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçen yıl temmuz ayında Emniyet Müdürlüğü’ne atanan Celal Uzunkaya’yı sürpriz bir şekilde görevden alarak “bakanlık emrine” atadı. Atamanın perde arkasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Uzunkaya arasında yaşanan anlaşmazlıkların yattığı öğrenildi. Uzunkaya’nın bu yaz emniyette açıklanacak terfi ve atamalar konusunda Soylu ile ters düştüğü ifade edildi. Uzunkaya’nın yerine atan Şırnak Valisi Mehmet Aktaş’ın eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar’ın hemşerisi olması dikkat çekti. Aktaş’ın tercih tercih edilmesinde Ağar’ın etkili olduğu öne sürüldü.





1994’te girdi

Uzunkaya’nın yerine atanan Elazığ doğumlu olan yeni Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Mehmet Ağar’ın Emniyet Genel Müdürü olarak görev yaptığı 1994’te girdiği sınavı kazanarak Malatya kaymakam adayı olarak mülki idari amirliği mesleğine başladı. 2010-2016 yılları arasında İçişleri Bakanlığı’nda bürokrat olarak çalışan Aktaş, 1 Haziran 2016’da Karabük Valiliğine, 21 Haziran 2017’de ise Şırnak Valiliği’ne atandı.
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