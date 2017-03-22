Emniyet'ten mahkemeye rapor: Bylock delil teşkil etmez

akkale Emniyet Müdürlüğü'nden mahkemeye gönderilen yazıda Bylock'un delil teşkil etmediği vurgulandı.





Yasa dışı elde edilmiş olması, istihbari bilgiden elde edilmiş olması, bizzat MİT tarafından hack yöntemiyle elde edildiğinin kabul edilmesi, Bylock listelerini "yasa dışı delil" statüsüne getiriyordu.





Bu nedenle MİT topu üzerinden atmış ve tüm listeyi Emniyet birimlerine vermiş ve mahkemelerden Emniyet'le yazışmalarını istemişti. Emniyet de kendisini sağlama alarak yasa dışı elde edilen ve binlerce insanın hukuksuz biçimde tutuklanmasına neden olan Bylock Listeleri'yle ilgili topu mahkemelere atmaya başladı.







