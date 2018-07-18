Emniyet ve TSK’da göreve iade edilene 2. sınıf muamele edilecek

TBMM'de görüşülen yasa teklifinde yapılan değişiklikle Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile genel kolluk kuvvetleri personeline ilişkin kararların uygulanmasında farklı yöntem uygulanacak.





KHK İle kamu görevinden, meslekten veya görevden çıkarılan ya da ilişiği kesilen subay, astsubay, uzman jandarmalar ile Emniyet Genel Müdürlüğü’nde emniyet hizmetleri sınıfına tabi olanlar bu kapsamda değerlendirilecek.







'ARAŞTIRMA MERKEZİ'NDE ÇALIŞACAKLAR





Bu kişiler, mahkemeler tarafından göreve iade kararı verilse dahi, eski kadrosuna atanması uygun görülmeyenler, Milli Savunma Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı bünyelerinde kurulan ‘araştırma merkezlerinde’ istihdam edilecek. Bu kişilerin, araştırma merkezlerindeki kadrolara atanmaları, kararların bildirimini takip eden 30 gün içinde ilgili bakan onayıyla yapılacak.





HAKLARI İADE





Araştırma merkezlerinde göreve başlamayı kabul edenlere, kamu görevinden çıkarıldıkları tarihi takip eden aybaşından göreve başladıkları tarihe kadar geçen süreye tekabül eden mali ve sosyal hakları eski kurumları tarafından ödenecek.





TAZMİNAT İSTEYEMEYECEKLER

Bu personel, kamu görevinden çıkarılmalarından dolayı herhangi bir tazminat talep edemeyecek