Samanyolu Haber /Gündem / Emniyet ve istihbarat görevlileri siyasi sığınma istedi /30 Ağustos 2017 23:20

Emniyet ve istihbarat görevlileri siyasi sığınma istedi

Alman basınında Türkiye'den iki üst düzey emniyet ve istihbarat görevlisinin Almanya'dan siyasi sığınma istediği öne sürüldü.

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DW Türkçe'nin haberine göre,  bazı üst düzey emniyet görevlilerinin ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli üst düzey memurlardan birinin Almanya'ya siyasi sığınma başvurusunda bulunduğu bildirildi. Ayrıca Federal Emniyet Teşkilatı ile Türkiye'deki güvenlik birimleri arasında koordinasyonu sağlayan üst düzey görevlinin de Hessen eyaletinden başvuru yaptığı ifade edildi.

BAKANLIK BİLGİ VERMEDİ

Welt'in üst düzey güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, Almanya İçişleri Bakanlığı'nın kişisel verileri koruma zorunluluğu nedeniyle söz konusu başvurulara ilişkin bilgi vermediğine dikkat çekildi.

6 BİN 700'DEN FAZLA İLTİCA BAŞVURUSU: 'KIRMIZI PASAPORTLULAR DA VAR'

Haberde, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana 6 bin 700'den fazla Türk vatandaşının Almanya'ya iltica başvurusunda bulunduğu hatırlatıldı. İltica etmek isteyenler arasında diplomatlar ve aileleri de bulunuyordu.

'ALMAN YETKİLİLER ENDİŞE İLE İZLİYOR'

Welt'in haberinde Alman emniyet yetkililerinin, Türkiye'deki bu gelişmeleri kaygıyla izlediği ifade edildi. Haberde, Ankara ile koordinasyonu sağlayan üst düzey Federal Emniyet Teşkilatı görevlisinin de Alman meslektaşlarına yazdığı mektupta bu kaygının dile getirildi belirtildi. Buna göre mektupta, Türkiye'nin bu tutumu nedeniyle güvenlik birimlerindeki bilgi birikiminin yeni görevlendirmeler ve değişikliklerle doldurulamayacak şekilde uzun süre için kaybolduğu ifadesine yer verildi.
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