Emniyet ve istihbarat görevlileri siyasi sığınma istedi

DW Türkçe'nin haberine göre, bazı üst düzey emniyet görevlilerinin ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli üst düzey memurlardan birinin Almanya'ya siyasi sığınma başvurusunda bulunduğu bildirildi. Ayrıca Federal Emniyet Teşkilatı ile Türkiye'deki güvenlik birimleri arasında koordinasyonu sağlayan üst düzey görevlinin de Hessen eyaletinden başvuru yaptığı ifade edildi.





BAKANLIK BİLGİ VERMEDİ





Welt'in üst düzey güvenlik yetkililerine dayandırdığı haberinde, Almanya İçişleri Bakanlığı'nın kişisel verileri koruma zorunluluğu nedeniyle söz konusu başvurulara ilişkin bilgi vermediğine dikkat çekildi.



